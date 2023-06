'Nieuwe Toyota GR86 krijgt totaal andere motor'

De Toyota GR86 heeft net als zijn voorganger een atmosferische boxermotor. Die klinkt leuk en in de GR86 is hij ook sterk genoeg, maar toch gooit Toyota het naar verluidt over een andere boeg bij de volgende GR86. Een verandering die mogelijk gunstig uitpakt voor het Nederlandse prijskaartje.

De Toyota GR86 staat nog maar iets meer dan een jaar in de prijslijsten en dus hoeven we voorlopig nog geen opvolger te verwachten. Toch wordt er al wel over gesproken in Japan en daar ving een medium interessante informatie op. Het Japanse magazine Mag-X heeft begrepen van mensen binnen Toyota dat er al een briefing is geweest over de volgende generatie GR86 en daarin werd aangekondigd dat die een compleet andere motor krijgt. De 2.4 viercilinder-boxermotor gaat eruit en er komt een driecilinder turbomotor voor in de plaats.

Een driecilinder turbo die ongetwijfeld nog sterker is dan de 235 pk sterke boxer die nu in de GR86 ligt? Dat kan (op dit moment) maar één blok zijn: de 1.6 die debuteerde in de Toyota GR Yaris. In dat knotsgekke bommetje levert de driepitter al 261 pk en in grote broer GR Corolla zelfs 304 pk. Het zou gezien het feit dat Toyota 'm al in de grotere Corolla heeft gehangen helemaal geen onlogische stap zijn om 'm te zijner tijd ook in de volgende GR86 te hangen. De CO2-uitstoot komt dan logischerwijs een stuk lager te liggen en dat zou natuurlijk gunstig zijn voor het prijskaartje hier in Nederland. Wat dat betreft kunnen we het alleen maar toejuichen, al is het vooralsnog natuurlijk niet veel meer dan een gerucht.