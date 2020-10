'Toyota en Nissan willen compensatie bij 'Brexit-toeslagen''

Toyota en Nissan hebben beiden behoorlijk wat productie voor de Europese markt ondergebracht in het Verenigd Koninkrijk. Vanwege de Brexit zou het zomaar kunnen dat voor sommige van hun producten de handelstarieven met de EU omhoog gaan. Eerder bleek al dat er onder meer vanwege het gebruik van onderdelen van buiten de EU bij deze fabrikanten mogelijk extra importheffingen komen op sommige auto's. Toyota en Nissan leggen volgens het Japanse Nikkei daarom een belangrijke voorwaarde op tafel om in het VK te blijven, meldt Automotive News. Mochten er werkelijk ongunstigere handelstarieven gaan gelden voor hun Brits geproduceerde auto's, dan willen de bedrijven dat de Britse overheid dit financieel opvangt.

In het meest ongunstige scenario komt er in de EU maar liefst 10 procent meer importheffing op auto's van onder andere deze twee merken dan nu het geval is. De Britse regering probeert dat te voorkomen en onderhandelt nog altijd met de EU over de mate waarin vrije handel mogelijk blijft. Uiteraard hangt hier veel werkgelegenheid in eigen land van af. Nissan bouwt onder meer de Qashqai en Juke in Sunderland, terwijl Toyota de Corolla en de Suzuki Swace bouwt in Burnaston.

Mochten de Britten er niet uit komen met de EU, dan zal het VK dus waarschijnlijk de beurs moeten trekken om ervoor te zorgen dat Toyota en Nissan hiervan geen hinder ondervinden. Anders zou het zomaar kunnen dat ze vertrekken uit het VK. Honda heeft overigens al besloten dat het de boel er laat voor wat het is. Toyota waarschuwde eerder al eens voor de mogelijke gevolgen van een (harde) Brexit. Nissan toont ondanks vergelijkbare waarschuwingen wat meer optimisme, want eerder dit jaar werd bekend dat Nissan nog eens een krappe €60 miljoen investeert in de fabriek in Sunderland.