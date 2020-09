Auto-onderdelen van buiten EU struikelblok bij Brexit

Het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie onderhandelen over vrije handel ondanks de Brexit. De auto-industrie loopt daarbij mogelijk tegen een probleem aan. Onderdelen van buiten de EU die in Britse auto's worden verwerkt, kunnen mogelijk tóch tot importheffingen gaan leiden.

De Britten en de EU proberen er samen uit te komen als het aankomt op de handel, nu het VK uit de EU is gestapt. De Britten hopen dat er niet plots op van alles en nog wat importheffingen worden geheven. Ook voor de lokale auto-industrie is dat een zeer belangrijke zaak, anders is de kans groot dat fabrikanten voor de Europese markt hun biezen pakken in het VK en naar een land binnen de EU verhuizen. Volgens BBC komt er nu echter een probleem om de hoek kijken bij de onderhandelingen. Er worden namelijk van buiten de EU afkomstige onderdelen verwerkt in Brits geproduceerde auto's. Daar lijkt de EU vooralsnog geen oogje voor toe te willen knijpen.

De Britten hopen dat de onderdelen - in het VK verwerkt in auto's - als deel van een Brits product gezien worden door de EU. Dan zouden ze ook geheel onder de te maken (het liefst zo gunstig mogelijke) handelsafspraken vallen. Het lijkt er echter op dat de onderdelen van buiten de EU, waaronder in Turkije en Japan geproduceerde onderdelen, toch apart behandeld gaan worden. Volgens Globaldata kan dit vooral nadelige gevolgen hebben voor Nissan en Toyota. Die halen veel onderdelen voor de Britse productie uit niet-EU-landen.

Er zou door de EU een ondergrens gesteld zijn van tenminste 55 procent eigen Britse productie (inclusief onderdelen uit de EU) voor producten om onder de vrijehandel geschaard te kunnen worden. In het geval van Toyota en Nissan zouden dermate veel onderdelen niet uit het VK én niet uit de EU komen, dat die 55 procent bij sommige auto's niet gehaald wordt. Dat leidt dan tot een andere importstatus voor die auto's en dus ook tot hogere kosten om ze in de EU te slijten. Mocht dat inderdaad zo uitpakken, dan is de kans groot dat de betrokken fabrikanten zich nog eens afvragen of ze wel in het Verenigd Koninkrijk blijven.