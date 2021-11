Toyota Corolla lijkt ook als sportieve GR te komen

Met de Toyota GR Yaris laten de Japanners zien dat ze heel goed in staat zijn om een uiterst spectaculaire hot-hatch te bouwen. Dat deed het een generatie eerder ook al met de mildere en meer toegankelijke Yaris GRMN. Het compacte middensegment is echter nog verstoken van een sportieve inzending van Toyota, want bij de Corolla gaat het vooralsnog niet verder dan GR Sport-aankleding. Dat terwijl concurrenten als Ford en Volkswagen respectievelijk de Focus ST en Golf GTI in de showroom hebben staan. Tijd om dat recht te zetten, zo lijkt het.

Onze Britse collega's van AutoExpress zijn een interessante forumdiscussie op het spoor gekomen, waarin men het heeft over een Instagramfoto van Toyota USA die op de komst van een GR Corolla lijkt te hinten. De foto, die overigens al bijna een maand geleden geplaatst is, blijkt allerlei vreemde zaken in zich te hebben die naar een GR Corolla kunnen verwijzen.

Op het eerste gezicht zien we een doodgewoon Corolla-interieur. Dat is het ook, op een aantal details na. Zo is in het instrumentarium 'G:16' te zien. Laat dat nou net grotendeels de motorcode van de nieuwe geblazen 1.6 driecilinder uit de GR Yaris zijn. Op het display van de klimaatregeling is links een '2' te zien en rechts '68'. Het blok van de GR Yaris is goed voor 268 hp vermogen (261 pk). De ongetwijfeld fictieve weg op het navigatiesysteem heet 'GR Four', wat als een verwijzing naar Toyota's sportieve vierwielaandrijvingsysteem gezien kan worden. De grootste hint is echter buiten de auto verscholen: rechts bovenin zien we namelijk een auto staan met Toyota's camouflagekleurstelling. Waarschijnlijk een prototype van de GR Corolla. Toyota zet er zelf bij: 'Keep them guessing', ofwel 'laat ze maar raden'. Kan geen toeval zijn.

Tenzij we echt helemaal op het verkeerde been gezet worden, lijkt het er dus op dat de Corolla ook de GR-behandeling zal ondergaan en daarbij voor de aandrijving leentjebuur speelt bij de GR Yaris. Dan wordt het een lekker eigenwijs alternatief voor eerdergenoemde concurrenten. De Golf GTI en Focus ST hebben immers geen vierwielaandrijving, maar wel weer een viercilinder. Qua vermogen zou de GR Corolla met z'n 268 pk prima tussen de twee passen: de Golf GTI heeft 245 pk tot zijn beschikking, de Focus ST 280 pk, net als de Hyundai i30 N overigens. Nu nog afwachten wanneer het ervan komt en of we de GR Corolla dan ook in Nederland mogen verwelkomen.