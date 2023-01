Toyota Corolla (1991) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Wat prijzig is hij misschien wel, maar het moet gek lopen wil deze Toyota met een mooie hoeveelheid ervaring je níét nog jaren van dienst zijn. Het is er een van de zesde generatie in liftbackvorm, een auto die maar kort werd geproduceerd en die je dus ook vrijwel nooit meer ziet. Hij heeft echter nog een hoop te bieden, verwachten we op basis van een eerste indruk.

Het eerste dat opvalt aan deze Toyota Corolla is dat die er nog verbazingwekkend fris bij staat. De auto wordt in 2023 32 jaar oud en heeft al een dikke twee ton achter de kiezen, maar zowel van buiten als van binnen oogt hij fris. Geen beschadigingen, geen slijtage en - zo lijkt het - geen roest. De aanbieder van de auto heeft keurige foto's van de zijkanten van de Corolla geüpload en daarop lijken de wielkastranden nog piekfijn in orde. Al hoeft dat natuurlijk niks te zeggen over de onderkant van de auto.

Toch verwachten we dat die ook nog in prima staat is, gezien diezelfde aanbieder een kleine €3.800 voor de auto vraagt. Voor dat geld zou je er haast vanuit gaan dat alles piekfijn in orde is. Check dus even of dat zo is, mocht je de auto gaan bekijken. Toch: de Corolla heeft bijna 229.000 kilometer ervaring en stond dus bepaald niet stil. Al is dat eerder goed dan slecht nieuws voor een auto van deze leeftijd. Het een en ander aan onderdelen zal inmiddels versleten en vervangen zijn, waardoor je waarschijnlijk niet te veel (slijtage-)onderdelen aan de auto treft die nog vervangen moeten worden als gevolg van ouderdom.

Toerenteller!

Volgens de advertentie was de auto in de eerste jaren van de vader van de zoon die hem daarna jarenlang reed. In 2008 verliet de Corolla zijn eerste nest om daarna tot voor kort in handen te zijn van zijn derde berijder. Word jij de vierde, dan haal je een - vooral voor zijn tijd - best strak vormgegeven Japanner in huis. De optisch geheel rond lopende glaspartij en de lichtbalk achterop zijn lekker kenmerkend voor de periode waaruit de auto stamt.

Daarbij is hij nog in originele staat, met zijn af-fabriek wielen en extra lichten vóór. Die zaken waren onderdeel van de Grand Luxe-uitvoering, waarvan deze Corolla er een is. Dat betekent dat je over - heus waar - een toerenteller beschikt. Wat de Corolla verder precies aan boord heeft, is aan de volgende eigenaar om uit te zoeken. Zijn opvallend strak vormgegeven dashboard lijkt op het eerste gezicht in ieder geval weinig plaats te bieden aan andere luxezaken.

Maar wat is er nou luxer dan een goeie bak ruimte, goed zicht rondom en de wetenschap dat je auto er (af en toe wel even afkloppen) niet zomaar mee ophoudt? De niet al te zwaarlijvige Corolla biedt zat plek voor vier personen en bagage en heeft de meest onverwoestbare Toyota-techniek onder de kap. De 1,6-liter met injectie produceert een gezonde 105 pk, waarmee die niet al te snel hard aan de bak hoeft om de net iets meer dan 1.000 kg wegende Toyota in gang te krijgen. En het mag hem dan ontbreken aan vrijwel alle veiligheidsvoorzieningen; een ongeluk zit met beperkt overzicht rondom wel in een erg klein hoekje. Al met al kan het dus haast niet anders dan dat de volgende eigenaar nog een hoop plezier gaat beleven aan deze auto. Maar wie is dat?