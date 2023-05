Toyota Carina E GTSI (1994) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Iets meer dan een jaar geleden schotelden we al eens een Toyota Carina E voor in 'Liefhebber Gezocht', maar deze Carina E GTSI mag er nu al achteraan. Het is namelijk een zeldzame en vlotte versie en bovendien oogt dit exemplaar nog piekfijn.

De Toyota Carina E is een auto die velen ongetwijfeld op geen enkele manier zullen associëren met sportief rijden. Toch waren er in de loop der tijd enkele versies die lekker potent waren. De GTI was de crème de la crème. Die was eerst 158 pk, en later 175 pk sterk. Daarmee kon je behoorlijk vlot uit de voeten: 0 naar 100 km/h ging in 8,4 seconden en de topsnelheid lag op 225 km/h. In de jaren 90 was dat echt leuk voor een middenklasser. De GTI was bovendien vrij subtiel sportiever aangekleed, wat voor medeweggebruikers de verrassing nog wat groter kon maken als je het gas intrapte. Sprak dat hele verhaaltje je wel aan, maar vond je de GTI te duur? Dan kon je nog voor de iets mildere en goedkopere GTSI gaan. Die hebben we hier voor ons.

Deze GTSI heeft nog iets subtielere uiterlijke aankleding dan de GTI. Wel ligt er net als in de GTI een 2.0 vierpitter in de neus, een iets ander exemplaar dat het tot 'slechts' 133 pk schopt. Op de 0-100-sprint merk je dat mindere vermogen overigens niet eens zo heel duidelijk, want de GTSI is (mits alle paardjes er nog zijn) met 9 seconden ook nog altijd aardig kwiek. De topsnelheid van 205 km/h is ook niets om je voor te schamen en was dat zeker destijds niet. Sportieve zetels houden je lekker stevig op je plek, je hebt elektrische ramen voor en achter en ook de zijspiegels zijn elektrisch verstelbaar. Je moet alleen wel kunnen leven zonder airconditioning en met een cassettespeler, al is aan dat laatste nog wat te doen.

Dit is echter bij uitstek een exemplaar om ook gewoon helemaal zo te laten zoals-ie nu is. Want vind om te beginnen maar eens een Carina E GTSI, laat staan eentje die er zo bijstaat als deze. Natuurlijk kunnen foto's bedriegen, maar dit lijkt echt een keurige auto. De kilometerstand van slechts 70.000 km en het gegeven dat hij pas één eerdere eigenaar heeft gehad, spreken ook in zijn voordeel. Een leuke buitenkans dus voor wie toevallig een zwak heeft voor de Carina E, of oudere Toyota's in het algemeen. Je moet ook wel echt een liefhebber zijn om voor €6.995 bij de auto gaan kijken. Die prijs lijkt immers eerder thuis te horen op een GTI, al is ook deze GTSI absoluut meer waard dan het gros van de Carina E's.