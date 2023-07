Toyota Avalon XL (1998) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Toyota is een merk voor de massa's, maar vandaag hebben te maken met een ware exoot: deze Toyota Avalon XL werd namelijk nooit in Europa geleverd. Het is een exemplaar uit 1998 dat al sinds 2000 in Nederland rondrijdt, en dat nog altijd in opperbeste staat lijkt te doen.

De Avalon is in alle markten (behalve de Japanse) waarin Toyota hem levert de grootste sedan in zijn aanbod. Het is met zijn wielbasis van 2,72 meter dan ook een uit de kluiten gewassen model - zeker naar jaren-90-maatstaven. De XL in zijn naam heeft echter geen invloed op dat formaat. Elke - zoals dit exemplaar - in Amerika gebouwde Avalon is even groot en alle uitvoeringsniveaus beginnen met de letters XL. Het is dus de grootste internationaal verkochte Toyota uit die tijd, maar niet een extra grote.

Van de Toyota Avalon kwamen inmiddels alweer vijf generaties voorbij, die allen onder meer gebouwd werden in Kentucky in de Verenigde Staten. Het model werd in 1994 geïntroduceerd als de indirecte opvolger van de Toyota Cressida. Waar dat model nog zescilinder lijnmotoren en achterwielaandrijving had, introduceerde de Avalon een V6 en voorwielaandrijving. Die V6, een exemplaar van 3-liter en 190 pk, was de enige motoroptie voor de eerste generatie Avalon, zowel voor als na de facelift. De gefotografeerde Avalon is er overigens een van na de facelift, die in 1997 plaatsvond.

In 1998 kwam het typisch bruine exemplaar uit de fabriek rollen, om vervolgens twee jaar later al naar Nederland te worden verscheept. Hier vond de auto na nog eens twee jaar een tweede Nederlandse eigenaar en diegene vormt waarschijnlijk de reden dat hij er nog zo netjes bij staat: van 2002 tot 2021 koesterde hij of zij 'm. De huidige eigenaar mag zichzelf zo noemen sinds mei van dit jaar en kan dus pas sinds kort van zijn aanwinst genieten.

Ook als zeszitter

Dat kan ogenschijnlijk met tot vier andere personen tegelijk, want de Avalon is als de grootste Toyota-sedan op de Amerikaanse markt behoorlijk ruim. Destijds was de auto optioneel ook met een bank in plaats van twee voorstoelen te bestellen, wat van de Avalon XL een zeszitter maakte: hij had een aan de stuurkolom gemonteerde automaathendel om dat te faciliteren. Dit exemplaar lijkt 'gewoon' twee voorstoelen te hebben.

Zoals vermeld is Toyota inmiddels aan de vijfde generatie van de Avalon toe en het model is er nog altijd een waar we in Europa niet van kunnen genieten. Alhoewel; de huidige Lexus ES staat op hetzelfde platform en kent vergelijkbare afmetingen als de huidige Toyota Avalon in de Verenigde Staten - en dat is een auto die we hier wél kennen. Ook is de Toyota Camry natuurlijk terug van weggeweest op de Europese markt, maar dat model is met een 10 cm kortere lengte net een slagje kleiner.