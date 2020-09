Touring Superleggera Aero 3 is Ferrari F12 met retrosaus

In de loop der jaren trakteerde Carrozzeria Touring Superleggera ons op diverse spraakmakende creaties. Zo toverde het een Bentley Continental GT om tot shooting brake, werd de Alfa Romeo 8C omgetoverd in de Disco Volante en kwam het op basis van een Maserati GranTurismo met de Sciadipersia. Ook werd de Ferrari F12 al eens onder handen genomen door het Italiaanse bedrijf. Het is nu opnieuw de F12 (Berlinetta) die bij de kladden is gepakt. Zie hier: de Touring Superleggera Aero 3.

In tegenstelling tot de vorige keer dat men de zaag in een Ferrari zette, is Touring Superleggera nu volop de retro-tour op gegaan. De auto moet volgens zijn scheppers een hedendaags eerbetoon aan de Alfa Romeo 8C 2900 B Le Mans uit de jaren 30 zijn. Die auto, die zoals de naam al aangeeft voor de 24 Uur van Le Mans was bedoeld, kreeg zijn koetswerk reeds van Carrozzeria Touring. Nu, 82 jaar later, moet de Aero 3 ondanks zijn van een andere fabrikant afkomstige basis herinneringen aan dat model oproepen.

Hoewel je twee keer moet kijken om de F12 erin terug te herkennen, is volgens de carrosseriebouwer het overgrote deel van de Ferrari ongemoeid gelaten. Dat wil zeggen, aan de techniek is niets veranderd. Het koetswerk is uiteraard wel van top tot teen onder handen genomen. De auto is bijna 2 centimeter langer geworden, maar vanwege het gebruik van koolstofvezel tevens 180 kilogram lichter. De gespleten grille met daarnaast de twee los in de bumper geplaatste luchtinlaten zijn duidelijke verwijzingen naar de Alfa Romeo uit 1938. Net als de zeer bijzondere puntige achterkant, hoewel de Alfa een dergelijke vleugel centraal achterop niet had.

Zoals gezegd is er onder de koets niets veranderd, en dat betekent dat de 6,3-liter V12 in de neus er nog altijd 740 pk uit perst. In 3,1 seconden schiet de Aero 3 daarmee naar 100 km/h en hij speert door tot 340 km/h. Veel mensen kunnen daar niet van genieten: Touring Superleggera gaat slechts vijftien F12's omtoveren tot een Aero 3. Wat het feestje moet kosten, laat men achterwege, maar waarschijnlijk koop je voor hetzelfde geld een vrijstaand huis in het midden van het land. Minstens ...