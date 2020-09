Dít is de Ferrari Portofino M!

Het is 2017 als de Ferrari California T, op zijn beurt de gefacelifte California, opvolging vindt in de Portofino. Die auto blaast dit jaar drie kaarsjes uit en dus is het tijd voor Ferrari om de magische letter 'M' van de planken te trekken. Die 'M' staat voor Modificata, de term die Ferrari in het verleden onder meer toepaste op de gefacelifte 456, op de 575M en op de laatste incarnatie van de Testarossa, de F512 M.

De Portofino maakt als Portofino M kennis met een reeks noviteiten die Ferrari op de Roma introduceerde. De instap-Ferrari met stalen klapdak wordt met name aan de voorzijde aangepakt. De Portofino M heeft een nieuwe voorbumper. Aan de achterzijde vinden geen noemenswaardige aanpassingen plaats.

De 3,9-liter grote achtcilinder krijgt een krachtinjectie. De V8 leverde tot voor kort 600 pk, maar is in de Portofino M goed voor 620 pk en 760 Nm. Daarmee is het hart van de Portofino M net zo krachtig als dat van de Roma, en dus ook sterker dan dat van de GTC4Lusso T. Dat is niet het enige. De Portofino M wisselt zijn zeventraps automaat met dubbele koppeling om voor een achttraps automaat met dubbele koppeling. Die in de basis voor de SF90 Stradale ontwikkelde transmissie hangt ook in de Roma en heeft een 20 procent kleinere koppeling dan die van de zeventrapsbak in de Portofino. Daarnaast heeft de transmissie kortere verhoudingen ten opzichte van de automaat die -ie vervangt. Een sprintje naar een snelheid van 100 km/h legt de Portofino M in 3,5 seconden af. Z'n topsnelheid ligt boven de 320 km/h. Minstens zo interessant zijn de slechts 9,8 tellen die de Italiaan nodig heeft om de 200 km/h aan te tikken.

Ook in het interieur onderscheidt de Portofino M zich slechts op detailniveau van het in 2017 gepresenteerde origineel. Zo maakt de Gran Turismo kennis met de manettino met vijf standen, waaronder de racemodus die de Portofino niet had, nieuw. Die racestand biedt onder meer Side Slip Control, techniek die gecontroleerd driften mogelijk maakt. Onderaan de streep is de Portofino M dankzij een stevig aantal Roma-upgrades een tandje sportiever dan zijn M-loze voorganger. Toch is ook aan extra verwennerij gedacht. Ferrari zijn namelijk onder meer geventileerde en verwarmbare stoelen op de optielijst. In tegenstelling tot in de Roma staar je in de Portofino M niet tegen een digitaal scherm aan. Er zijn nu erg veel overeenkomsten tussen de Portofino M en de Roma, maar Ferrari benadrukt dat de Portofino M evengoed niet de open versie van de Roma is. Volgens het merk kunnen ze naast elkaar bestaan en mikken de auto's op andere klanten.