Totaal aantal bestelauto's vijfde jaar op rij gestegen

Wie het idee heeft dat er in de afgelopen jaren steeds meer busjes op de weg kwamen, heeft gelijk. In 2019 is voor het vijfde jaar op rij het aantal bestelauto's gestegen.

Hoewel het er voor de toekomst weer zorgelijk uitziet, draaide de economie de afgelopen jaren op volle toeren. Dat was ook goed te merken in de toename van het aantal bestelauto's op de Nederlandse wegen. Dat waren er begin dit jaar namelijk maar liefst bijna 940.000, terwijl dat vijf jaar eerder nog 815.000 was. Sinds dat jaar is de hoeveelheid bestelauto's alleen maar opgelopen. Er waren afgelopen jaar 2,7 procent meer bestelauto's op de weg dan een jaar eerder en zelf 15 procent meer dan in 2015.

Eigendom 2015 2019 Particulier 94.450 82.860 Bouwnijverheid 217.070 255.850 Groot- en detailhandel,

reparatie van auto's 157.410 174.007 Verhuur van roerend

goederen en overige

zakelijke dienstverlening 71.580 77.540 Industrie 60.400 68.880 Landbouw, bosbouw en visserij 44.780 52.360 Advisering, onderzoek

en overige specialistische

zakelijke dienstverlening 36.740 44.080

Aantal bestelauto's per sector, voorlopige cijfers van CBS

Het overgrote deel van deze bestelauto's (ruim 255.000) wordt gebruikt in de bouwsector, blijkt uit cijfers van het CBS. Bijna een derde van alle bestelauto's hoort bij de bouwnijverheid. Groot- en detailhandel volgt op de tweede stek, met 174.000 bestelauto's (21 procent). Overigens worden de meeste kilometers met bestelauto's (met afstand) afgelegd door de mensen die werken in vervoer en/of opslag. Die legden in 2019 gemiddeld ruim 30.000 kilometer af met de bestelauto. Gemiddeld werd er in 2019 iets meer dan 18.000 kilometer gereden met een bestelauto.

Eigendom Km/jaar Vervoer en opslag 30.660 Specialistische zakelijke diensten 20.490 Industrie 19.940 Informatie en communicatie 19.870 Verhuur en overige zakelijke diensten 19.540 Alle economische activiteiten 18.700 Overige dienstverlening 18.520 Bouwnijverheid 18.390 Financiële dienstverlening 18.340 Waterbedrijven en afvalbeheer 17.860 Handel 17.840 Delfstoffenwinning 17.790 Energievoorziening 17.740 Onderwijs 17.000 Cultuur, sport en recreatie 16.420 Verhuur en handel van onroerend goed 15.710 Gezondheids- en welzijnszorg 15.650 Horeca 15.170 Landbouw, bosbouw en visserij 13.690 Openbaar bestuur en overheidsdiensten 12.230 Particulieren 11.690

Kilometers per jaar per sector, voorlopige cijfers CBS