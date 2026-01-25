Zonder een verlaging van de kosten voor Amerikaanse importheffingen kan Volkswagen een geplande nieuwe Audi-fabriek in de Verenigde Staten niet bouwen. Die waarschuwing geeft topman Oliver Blume in een interview met Handelsblatt. De kosten als gevolg van Donald Trumps heffingen zijn volgens hem zo hoog dat die fabriek niet te financieren is.

De president is op de hoogte van onze investeringsplannen en strategie. Tot nu toe hebben de gesprekken met de minister van Handel en de president nog niet het resultaat gebracht dat wij nodig hebben voor een vervolgbeslissing", zei Blume tegen de Duitse zakenkrant over onderhandelingen met de regering in Washington. "Als de last van de importheffingen onveranderd blijft, is een grote investering niet te financieren. Wij hebben op de korte termijn kostenverlagingen nodig en op de lange termijn betrouwbare randvoorwaarden."

Dochtermerk Audi is sinds 2023 van plan om een nieuwe fabriek in de VS te bouwen. Destijds maakten nieuwe subsidies zo'n beslissing aantrekkelijk. Maar heffingen van de regering-Trump hebben Volkswagen in de eerste negen maanden van vorig jaar 2,1 miljard euro gekost, zei Blume.

Hij zei in hetzelfde interview dat Europa moet afzien van protectionistische maatregelen om de eigen industrie te beschermen. Blume ziet meer in het schrappen van regels, het sluiten van nieuwe handelsakkoorden en financiële steun voor 'sleuteltechnologieën'. "We moeten naar onszelf kijken en nagaan wat we beter kunnen doen."