Dat elektrische auto’s populair zijn onder zakelijke rijders wisten we al. De keuze voor een elektrische auto wordt nog steeds voornamelijk ingegeven door het bijtellingsvoordeel. De ontwikkeling van elektrische auto in het midden- en lagere segment is in 2020 heel duidelijk geweest. Juist in het hogere segment vanaf €40.000 waren elektrische auto’s al langer te zien.

De helft van de meest populaire leaseauto’s in dit segment is inmiddels elektrisch en dat is toch wel opvallend. De traditionele premium merken zijn uiteraard nog steeds aanwezig, maar kijken wel aan tegen een achterstand in verkoopaantallen van hun elektrische soortgenoten.

Elektrische auto

De Tesla Model 3 prijkt met 5.174 registraties fier aan kop in deze Lease Top 10 over de afgelopen zes maanden. De zakelijke rijder waardeert het merk en het model nog steeds, zo blijkt. De Audi e-tron volgt op de tweede plaats met bijna drieduizend registraties. De populaire elektrische auto van Audi is in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar, van ruime SUV tot sportieve Sportback. De langverwachte Polestar 2 neemt een mooie derde positie in met bijna drieduizend verkochte auto’s. De elektrische top 4 wordt tenslotte gecompleteerd door de Volkswagen ID4. De auto is pas sinds december 2020 op de weg te zien en heeft, dankzij vele voorregistraties, maar liefst 1.510 verkochte exemplaren mogen tellen. De elektrische SUV van Mercedes, de EQC sluit dit maal de rij op positie 10. De EQC valt op door de widescreen cockpit en heeft de hoogste vanafprijs van deze Lease Top 10-auto’s.

Hybride en brandstof

In de andere helft van de Lease Top 10 van meer dan €40.000 zien we de bekende merken hun positie claimen. De BMW 3-serie, vijfde plaats, en de BMW 5-serie zijn ook niet weg te denken uit deze categorie. De laatste neemt met 556 registraties in het laatste halfjaar van 2020 de zesde positie in. Beide modellen zijn uiteraard ook als plug-in hybride leverbaar. De Mercedes C-klasse (7e plaatst), Audi A4 (8) en de Volvo XC 60 (9e positie) maken de lease top 10 compleet. Opvallend is dat de vaste merken en modellen in het hogere segment het beste scoren met de sedan- en stationwagon-uitvoeringen. Alleen de XC60 van Volvo is een SUV.

Vereniging Zakelijk Rijders Lease Top 10

# Merk Model Totaal Catalogusprijs Bijtelling USP 1 TESLA MODEL 3 5.174 €48.980 €233 Strak vormgegeven EV met Dual motor en AWD 2 AUDI E-TRON 2.828 €61.150 €292 Luxe elektrische SUV met trekgewicht tot 1800kg 3 POLESTAR 2 2.781 €58.900 €277 Volledige Google+ integratie 4 VOLKSWAGEN ID.4 1.510 €46.165 €190 Eerste elektrische SUV van volkwagen 5 BMW 3-SERIE 1.179 €42.130 €286 Ook beschikbaar als Plug-in Hybride 6 BMW 5-SERIE 556 €56.433 €384 sportief, functioneel en zeer efficiënt 7 MERCEDES C-KLASSE 516 €46.287 €315 Dynamisch en progressief als nooit tevoren 8 AUDI A4 511 €48.640 €330 Zakelijk, stijlvol en standaard met S tronic-automaat 9 VOLVO XC60 489 €51.875 €353 Boordevol actieve veiligheidssystemen 10 MERCEDES EQC 487 €72.495 €369 Widescreen cockpit met Intuïtieve spraakbesturing

