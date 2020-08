Top 5: prima auto’s voor minder dan 500 euro

Met een hele reeks aan seizoenen van de Barrelbrigade achter ons, hebben we menig occasions van minder dan €500 voorbij zien komen op de redactie. Waar sommigen excentriekelingen voor een prikkie wisten te vinden, maakten anderen meer verstandige keuzes. Met dat laatste in ons achterhoofd duiken wij vandaag in de wondere wereld van gebruikte auto's die niet meer dan €500 mogen kosten.

Kia Rio 1.3 RS (2003) - €300

De RS-toevoeging in de naam doet vermoeden dat deze Kia Rio een hele sportieve jongen is. Dat beeld wordt kracht bijgezet door de uiterst sportieve wieldoppen! Nu moeten we iedereen jammer genoeg teleurstellen, want de RS was in 2003 op de Kia-prijslijst de net-niet-meest-kale-uitvoering. Dat is bij dit exemplaar ook terug te zien in de zwarte spiegelkappen en dito handgrepen. Ook de 74 pk onder de kap, waarmee de Rio binnen 14,3 seconden naar de 100 km/h sprint, zal bij weinig liefhebbers de handen op elkaar krijgen. Qua betrouwbaarheid is het echter een heel ander verhaal, want de eerste Rio staat maar bekend om een paar kleine euvels, waaronder een zwakke ruitenwissermotor. Dit exemplaar is de nieuwste uit de lijst en bracht in 2003 €10.245 op, de verkoper vraagt nu slechts €300. Daarbij verloopt de APK pas in juni volgend jaar!

Mitsubishi Carisma 1.6 Classic (1997) - €395

Een stukje Nederlandse historie in deze top-5. Halverwege de jaren ’90 ontwikkelde Mitsubishi de Carisma speciaal voor de Europese markt en hij zou ook hier gebouwd gaan worden. Met hier bedoelen we echt híer, want de Carisma liep in Born van de band. Zijn genen deelt hij met een Zweedse auto die van dezelfde Nedcar-productieband rolden: de Volvo S40/V40. Met de 1.8 GDI ging de Carisma de boeken in als eerste massaal geproduceerde Europese personenauto met een direct ingespoten benzinemotor. Dat is natuurlijk leuk, maar ‘jammer genoeg’ heeft dit exemplaar de instapmotor: een 90 pk sterke 1.6. Voor €395 is deze ogenschijnlijk best nette Carisma uit 1997 van jou. Volgens de verkoper werkt de airco nog goed, is het middendeel van de uitlaat recent vernieuwd én krijg je naast een trekhaak nieuwe ruitenwisserbladen!

Citroën Saxo 1.1 (1998) - €395

Tussen al het Aziatische geweld mag een Europeaan natuurlijk niet missen. Uit het rijke aanbod van prima 'barrels' vissen we deze Citroën Saxo ertussenuit. Qua veiligheid niet de allerbeste keuze, maar qua verschijning en betrouwbaarheid een prima kandidaat voor deze top-5. Het aanbod aan Saxootjes is groot, maar niet alle exemplaren hebben zo'n relatief lage (NAP) kilometerstand van 166.000 km én een guitige bekleding met gele stiksels en een pookknop in diezelfde kleur! Let bij de proefrit even op de achteras, daar wil nog wel eens wat speling bij de lagers zitten. Ook is de koppakking bij deze blokken iets om extra op te letten. Ander aandachtspuntje: de APK van deze Saxo verloopt zeer binnenkort, maar dat biedt extra onderhandelmogelijkheden!

Toyota Starlet 1.3 XLI Limited (1995) - €450

In een lijst als deze mag er één auto uiteraard niet ontbreken: de Toyota Starlet. Door zijn basale techniek onverwoestbaar. Dat is echter niet onopgemerkt gebleven, want Starletjes zijn gewilde occasions. Gelukkig is het mogelijk om deze Starlet nog op de kop te tikken voor € 450! Voor dat geld heb je zeker niet de jongste (1995) of degene met de minste ervaring (298.136 km), maar wél een echte Starlet met trekhaak. Kijk daarbij ook even door de verwilderde lak op het dak en de ducttape op de bestuurdersstoel heen: dat is karakter! De verkoper spreekt niet over een nieuwe APK, maar daar valt wellicht over te onderhandelen.

Subaru Vivio 0.7 GLI (1998) - €490

Qua formaat blijven we in de kleine hoek, want deze Subaru Vivio valt met zijn €490 net binnen ons budget. De vier voorgaande eigenaren reden bij elkaar net iets meer dan 200.000 km met de kleine 'Soeb', maar behandelden haar verder met grote liefde, want kijk d'r nou eens netjes glimmen. De wegenbelasting van maximaal € 39 per kwartaal is natuurlijk een giller, net als het verbruik van de 44 pk sterke 0,7-liter viercilinder. Hard rijden wordt een uitdaging (0-100: 16,0 seconden, 138 km/h als top), maar dat moet je ook helemaal niet willen in dit guitige ding. De Subaru-spatlappen maken het kusje op de rechterhoek van de achterbumper helemaal goed.