Top 5: gebruikte opgepompte Fords

Ford 1.6 Sportka 2004 - € 999

Dit is geen gewone Ka, dat zie je van ver. Nee, dit is een heuse Sportka. Misschien is het wel de mannelijkste Ka die er ooit is gebouwd. Hij kijkt wat gemener uit zijn ogen, is flink breder gemaakt, krijgt gigantische mistlampen voor en achter én de unieke achterbumper met het centrale ronde achteruitrijlicht. Onder de kap van het 935 kg zware Fordje houdt zich een 95 pk sterke 1.6 schuil, waardoor de Sportka een echt gooi- en smijtautootje is geworden. Binnen 10,6 seconden zit de Ka zelfs al op de 100! Voor nog geen € 1.000 zoekt dit exemplaar een nieuw baasje. Hij is gelukkig in de herkenbare diepblauwe kleur gespoten en krijgt 16-inch wielen die hem goed staan. Ook airco en elektrische ramen zijn aanwezig en lijken het nog te doen. Verder zijn de Ford-logo's zoals het een oude Ford Ka betaamt vervaagd en begint de tankdop langzaam maar zeker te roesten. Wat overigens opvalt: deze Ka roest verder opvallend weinig. De apk verloopt daarbij pas over een dik jaar. Inpakken maar!

Ford Mondeo Wagon 3.0 V6 ST220 - € 5.950

Deze Mondeo ziet er in tegenstelling tot de Ka vrij bescheiden uit in vergelijking met zijn reguliere broers. Niets is echter minder waar, want onder de motorkap van deze Mondeo Wagon ST220 zit een 3,0-liter V6 met 226 pk verstopt. Hoewel het via de advertentie niet te horen is, gromt dit blok je tegemoet zodra de sleutel wordt omgedraaid. De topsnelheid van de 1.570 kg wegende stationwagon bedraagt 237 km/h en binnen 7,7 seconden zit het beest op de 100. Dat zijn nog eens cijfers voor een 'burgerlijke leasebak'. Dit exemplaar staat voor € 5.950 te koop en tikt bijna de 200.000 km aan. Op het oog zijn alle denkbare opties aanwezig - getuige het ingebouwde kinderzitje in de achterbank! - en ziet de auto er nog strak uit. Dat het om een importauto gaat, speelt dan toch een minder grote rol.

Ford Focus 2.5-20V ST - € 8.950

Na het wegvallen van een RS is de huidige ST de krachtigste Focus die er is. Ford begon zijn ST-verhaal in 2002 met de ST170 van de eerste generatie. Deze hier geadverteerde ST is het vervolg op die auto en krijgt beduidend meer vermogen. Ford winkelt in de magazijnen van Volvo voor de 2,5-liter vijfcilinder met 225 pk (T5). Ook nu wordt het uiterlijk her en der aangezet, maar Ford weet van de Focus ST toch nog een bescheiden auto te maken. Het grootste minpunt aan deze Focus ST voor € 8.950 is de kleur, want de feloranje lak is natuurlijk dé kleur voor deze auto. Uit een AutoWeek-test van die tijd blijkt de koper een Focus te krijgen die zowel sportief als comfortabel is en bij het accelereren een fraai geluid produceert. Wie biedt?

Ford Escort 2.o RS 2000 - € 12.500

Tijd voor een klassieker tussen al dat jonge geweld: een Escort 2.0 RS 2000 uit 1992. Toegegeven, het is wellicht een flinke klap geld voor een dergelijk oud beestje, maar zie hem eens staan! Puntgaaf, net een ton ervaring en met 150 brullende paarden onder de kap. Ford begon ooit met de RS 2000-lijn bij de eerste Escort in de jaren 70. Die werd toen als rallykanon gebruikt. Al snel groeide de sportieveling uit tot een straatlegale auto, met deze Escort van de vijfde generatie als een van de laatste. Ford kwam uiteindelijk met een nog sterkere variant: de heftig uitgebouwde Cosworth, die 228 pk krijgt.

Ford Focus 2.0-16V RS - € 15.800

Bij een verhaal met als aanleiding het verdwijnen van een Focus RS mag een gebruikte Focus RS natuurlijk niet ontbreken. Dit is de goedkoopste die er te vinden is, voor € 15.800. Het is de voorvader van alle RS'en, want hij stamt uit het begin van deze eeuw. Het is bijzondere auto, want Ford bouwde slechts 4.501 exemplaren van de auto. Daar komt nog bij dat meer dan de helft van deze exemplaren voor het Verenigd Koninkrijk bestemd was. Het is daarbij niet zomaar een versie van een gewone Focus, want maar liefst zeventig procent van de auto bestaat uit unieke of zwaar aangepaste onderdelen. De 2,0-liter is goed voor 215 pk. Hiermee sprint de Focus binnen 6,7 seconden van 0 naar 100. Doortrappen kan tot 232 km/h. Dingetje: de Nederlandse verkoper kocht de Focus in het buitenland van de tweede eigenaar, maar voorziet de auto niet van gele platen. Dat moet je zelf even doen.