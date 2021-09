Top 3: de meest voorkomende meldingen van autopech

1. Accuproblemen

Het is in de winter normaal gesproken extra vaak raak als het aankomt op accuproblemen, vanwege de kou. Accu's en lage temperaturen zijn immers geen fijne combinatie en dan willen ze of nog wel eens een te lage spanning krijgen om de auto nog te kunnen starten, of ze geven zelfs helemaal de geest. Toch kwamen ook afgelopen zomer vaak accuproblemen voor. Zo vaak zelfs, dat het de nummer 1 was als het aankwam op pechmeldingen. Waarschijnlijk ging het wat vaker dan in de winter om leeggelopen accu's door vergeten verlichting of het op de camping iets te enthousiast telefoons bijladen in de auto. Met startkabels en een andere auto los je het vaak zelf zo op, maar dan moet je die kabels wel voorhanden hebben natuurlijk. Meer over accu's lees je hier.

2. Lekke band

Na accuproblemen kwamen afgelopen zomer vooral meldingen van lekke banden binnen. Misschien wel de meest klassieke reden om de Wegenwacht om hulp te vragen. In de zomer is de kans op lekke banden mogelijk iets groter door vakantieverkeer. Veel mensen gaan immers op pad met een aanhanger, vouwwagen of caravan en die kunnen uiteraard ook een lekke band krijgen. Zeker omdat de banden ervan vaak het hele jaar niet in gebruik geweest zijn of soms al (veel te) lang eronder zitten en ineens een zware belasting te verwerken krijgen. Verder is de aanwezigheid van een volwaardig en bruikbaar reservewiel in auto's steeds minder vanzelfsprekend en moet je uiteraard ook nog weten hoe je correct een wiel wisselt.

3. Problemen met de sleutel

De top 3 wordt volgemaakt door een pechmelding die je misschien niet zo snel had verwacht: problemen met sleutels. Dat is natuurlijk vrij breed interpretabel. Wie een auto dichtgooit met de sleutel er nog in, heeft ook al een 'probleem met de sleutel'. De Wegenwacht kan in zo'n geval de auto voor je openmaken. Ingewikkelder wordt het als de sleutel zelf een probleem geeft. Steeds meer sleutels zitten vol met elektronica voor zaken als keyless entry en keyless go. Als keyless entry niet werkt, kun je meestal nog wel met een fysieke sleutel de auto openen. Starten kan eerder een probleem opleveren bij een storing in de sleutel.

Hoewel de zomervakantie erop zit, komt voor velen de herfstvakantie er alweer aan. Ga je dan met de auto op pad, dan is het wellicht verstandig om te checken of je auto er net zo klaar voor is als jij. Tips voor een vakantiecheck van je auto vind je hier.