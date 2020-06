Top 10: verrassende autoverkopen tot mei 2020

Gisteren druppelden de verkoopcijfers van de afgelopen maand mei binnen. Zoals verwacht waren die, net als in de voorgaande maanden, niet best. Hoewel tot nu toe bijna 30 procent minder Nederlanders een nieuwe auto hebben gekocht, maken de kopers van 2020 soms nog een verrassende keuze. Een overzicht!

Audi R8: 2 keer verkocht

De Audi R8 draait al een flinke tijd mee en met prijzen van dik € 200.000 is de kopersgroep niet groot, maar dit jaar stapten toch nog twee Nederlanders een showroom in om een nieuwe R8 op naam te laten zetten. Grappig genoeg is dat een verdubbeling ten opzichte van 2019, want toen stond de verkoopteller na vijf maanden op één exemplaar. Vorig jaar eindigde de verkoopstand op drie exemplaren. Dat kan dus nog wel eens spannend worden! De compactere TT wist vorig jaar beduidend meer klanten te trekken. Na de vijfde verkoopmaand stond de teller toen op 11 verkochte TT’s, nu op vijf.

Citroën C-Zero: 12 keer verkocht

Jawel, hij is er nog: de elektrische Citroën C-Zero. Wonder boven wonder kopen mensen (of bedrijven?) hem ook nog. Dit jaar noteert Citroën al een verkoop van 12 stuks. De C-Zero viert dit jaar zijn tiende verjaardag en met een actieradius van zo’n 90 kilometer is de kleine telg al die tijd ongewijzigd gebleven. Van de oorspronkelijke drieling (met Peugeot en Mitsubishi) is de Citroën nog als enige leverbaar. Wellicht verklaart dat iets aan het feit waarom er nog twaalf exemplaren zijn verkocht.

Ford Mustang: 1 keer verkocht

Wat zal deze ene koper van een Ford Mustang vorige week gebaald hebben. Toen bleek namelijk dat de prijzen van de Ford Mustang per 1 juli zo’n 17 procent lager komen te liggen dan voorheen. Deze koper heeft echter nog minimaal € 74.660 voor de instap-Mustang of € 112.040 voor de machtige Mustang GT neergelegd.

Hyundai Santa Fe: 4 keer verkocht

De huidige Santa Fe is pas een jaar in ons land verkrijgbaar, maar de verkopen van de grote SUV zouden anders doen vermoeden. Met slechts vier verkochte exemplaren weet de Santa Fe namelijk nog maar weinig mensen te enthousiasmeren. Sinds 2014 kelderen de verkoopcijfers van de grote Hyundai. Bitter voor het merk, want in het piekjaar 2006 kochten nog bijna 3.000 Nederlanders een Santa Fe.

Kia Stinger: 2 keer verkocht

De Kia Stinger is waarschijnlijk vanwege z'n kleine vertegenwoordiging in Nederland een auto waarvan je snel zult vergeten “dat-ie er ook nog is”, maar de Stinger staat gewoon nog fier in de bestellijsten. Twee Nederlanders waren dat dit jaar in ieder geval niet vergeten, want zij gingen aan de haal met een nieuw exemplaar. Maar dan de grote vraag: zouden zij gezwicht zijn voor de Stinger met de 370 pk sterke 3.3 biturbo V6?

Mazda MX-5: 1 keer verkocht

De Mazda MX-5 is een auto voor echte liefhebbers, maar gezien de huidige verkoopcijfers weet de ND niet veel nieuwe klanten meer te trekken. Slechts één exemplaar ging er dit jaar tot nu toe over de toonbank. Dat is zeer opvallend, want vorig jaar stond de teller nu al op 59 stuks.

Renault Espace: 4 keer verkocht

Volgens geruchten zijn de laatste dagen van de Renault Espace geteld en dat lijkt, gezien de Nederlandse verkoopcijfers, niet geheel onterecht. Het verkoopsucces van de ooit zo populaire MPV is verdwenen als sneeuw voor de zon. Ook in vergelijking met vorig jaar stort de verkoop van de Fransman in. In 2019 stond de teller rond dit punt van het jaar op 78 stuks, vandaag de dag komt die teller niet boven de vier exemplaren. Het is echter niet de slechtst lopende Renault in ons land, want van de Koleos werd slechts één exemplaar verkocht.

Rolls-Royce Cullinan: 3 keer verkocht

€ 415.215, dat is het bedrag dat drie mensen dit jaar minimaal achterlieten bij de Rolls-Royce-dealer toen ze een Cullinan kochten. Hoewel dat een prestatie an sich is, halveert de verkoop wel bijna. Vorig jaar waren het namelijk rond deze tijd van het jaar reeds vijf mensen die een dergelijk bedrag investeerden in de aankoop van de SUV. Het is dit jaar nog wel de best verkochte Rolls, want verder werd er slechts één Phantom verkocht.

Toyota Mirai: 3 keer verkocht

Toyota heeft grootste plannen met voertuigen die door waterstof worden aangedreven. Later dit jaar volgt dan ook de introductie van de nieuwe Toyota Mirai. Tot dan moet men het nog met de oude doen. Het is dan ook niet wonderlijk dat de Mirai nu wat aan verkopers verliest, want met de verkoop van drie exemplaren dit jaar loopt de waterstofauto flink achter op vorig jaar. Toen kochten nog 38 mensen een Mirai.

Volkswagen Touareg: 4 keer verkocht

Bij Volkswagen stappen de minste mensen de showroom in voor de Touareg, want met slechts vier verkochte auto’s loopt dat model alles behalve hard. Net als de overige auto’s uit dit rijtje levert de Duitse SUV flink wat kopers in als de cijfers van 2019 ernaast worden gelegd. In 2019 waren er tot en met mei namelijk nog 32 klanten die een koopcontract voor een Touareg tekenden. Vorig jaar staakte de teller uiteindelijk bij 58; een aantal dat er voor dit jaar waarschijnlijk niet in zit.