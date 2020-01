Toyota Mirai laat zich in productievorm zien

Toyota trekt een blik aan Europese nieuwtjes open. Een belangrijke speler voor het merk is naar eigen zeggen deze gloednieuwe Mirai. De conceptversie kenden we al, nu zien we de onder andere voor Europa bestemde productieversie van de brandstofcelauto.

Waar in Tokio een donkerblauwe conceptversie van de gloednieuwe Mirai stond geparkeerd tijdens de lokale motorshow, krijgen we nu de productieversie voorgeschoteld. Grote verschillen zien we niet. Wel is meer duidelijk over de Nederlandse introductie. Sprak Toyota eerder nog over lancering gedurende dit jaar, nu is dat uitgesteld naar begin 2021. We moeten dus nog even geduld hebben.

De Mirai is uitgerust met de nieuwste brandstofceltechnologie en komt hierdoor ongeveer 30 procent verder op een volle waterstoftank. Ga uit van een maximale actieradius van zo’n 650 km. De Mirai is 4,975 meter lang en heeft een wielbasis van een kleine drie meter. Al het vermogen wordt op de achterwielen losgelaten. Verdere specificaties houdt Toyota nog even onder de pet.

Het grootste ‘probleem’ voor de auto is mogelijk nog het gebrek aan waterstoftankstations. Daar wordt volgens Toyota echter aan gewerkt, want nog dit jaar openen diverse waterstofstations haar deuren. Het totaal aantal in Nederland moet tegen december 17 stuks bedragen. In Duitsland moeten binnen twee jaar 130 tankstations actief zijn; dat zijn er nu 75.