WLTP maakt Ford Mustang tot 18 procent goedkoper

Nu de prijzen van auto’s op basis van WLTP-metingen wordt vastgesteld, worden sommige auto’s flinker duurder. Uit ervaring weten we dat de Ford Mustang een prooi voor de Nederlandse Bbpm is, maar verrassend genoeg wordt de Amerikaan een flink stuk goedkoper.

Doordat de prijs nu is gebaseerd op de gewijzigde CO2-uitstoot en het brandstofverbruik aan de hand van WLTP-metingen, is de Mustang is de meeste gevallen zo’n €18.000 goedkoper. Het is daarmee nog steeds niet bepaald een koopje, maar de prijs zakt gemiddeld met zo’n 17 procent. Vrijwel elke versie duikt dan ook onder de ton.

Voorheen kostte een Ford Mustang zonder afleverkosten minimaal €74.660, maar de nieuwe basisprijs is nu vastgesteld op €61.175. Voor dat geld krijgt men de dichte coupé met de 290 pk sterke 2.3 EcoBoost. Deze versie is er ook als cabriolet die voortaan minimaal €67.820 kost (- 16,67 procent). Verder is er nog de écht dikke GT-versie met de 5,0-liter V8. Onder de kap houdt zich dan 450 pk schuil. Met een handgeschakelde zesbak kost deze versie €94.105 als Coupé en €101.150 als Convertible, met tientraps-automaat variëren de prijzen tussen de €91.810 en €99.260. Voorheen kostte deze variant minimaal €112.040 en liep de vraagprijs op tot €119.180.

Een opvallend gegeven dus, dat een krachtmachine als de Mustang gunstiger uit de test komt en daardoor juist goedkoper wordt ondanks de veelal ongunstiger uitvallende WLTP-metingen. Ford Nederland legt uit dat dit in sommige gevallen bij zwaardere motoren voor kan komen. De krachtpatsers komen bij praktijktests van de WLTP dan gunstiger uit de verf, zoals ook nu is gebleken. Hoewel het nog niet keihard bewezen is, blijkt volgens Autovista Group dat dit bij meerdere krachtige auto’s gebeurt. Bij de WLTP-test worden auto's meer aangespoord dan bij NEDC en dat kan in het geval van grote motoren gunstiger uitpakken dan bij blokjes die er verhoudingsgewijs ineens veel harder aan moeten trekken dan voorheen. Zo gunstig dus zelfs, dat WLTP in het geval van de Mustang zelfs beter uitvalt dan NEDC.

De nieuwe prijzen van de Ford Mustang zijn vanaf 1 juli geldig.