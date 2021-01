Top 10: Populairste private leaseauto's van 2020

Het jaar zit erop en dus is het tijd om de balans op te maken. Welke auto kon in 2020 op de meeste interesse rekenen in onze Private Lease Vergelijker? De nummer 1 zagen we stiekem van mijlenver aankomen.

Wie wel graag een nieuwe auto voor de deur wil hebben staan, maar niet direct tot aanschaf van een splinternieuw model wil overgaan, kan kiezen voor een private-leaseconstructie. Steeds meer Nederlanders doen dat, waarbij elektrische auto's in toenemende mate aan populariteit winnen. De AutoWeek Private Lease Vergelijker maakt het een stuk eenvoudiger om een weg te vinden in het aanbod van private-leaseauto's. Ook in 2020 werd er weer volop van de uitgebreide zoekmachine gebruikgemaakt. Dat biedt een interessante inkijk in de meest populaire modellen.

We beginnen even bij december, want die maand verdient uiteraard ook een terugblik. Hoe kan het haast anders; net als vrijwel alle maanden van 2020 stond de Volvo XC40 weer bovenaan. Op de voet gevolgd door de Kia Niro, ook niet voor de eerste keer. De Kia deed het dus zowel in de verkoopcijfers als onder de geïnteresseerden voor private lease goed. Verder valt op dat de Tesla Model 3 op de valreep toch weer vrij hoog kwam te staan en ook de Toyota Yaris trok in populariteit weer wat verder aan in de laatste maand. Nieuwe binnenkomers in de top 10 in december waren de Peugeots 208 en 2008. Ook de splinternieuwe ID4 deed zijn intrede, die stond afgelopen maand überhaupt voor het eerst in de vergelijker. Meteen aardig wat interesse, dus.

Top 10 zoekopdrachten december

Volvo XC40 Kia Niro Toyota Yaris Tesla Model 3 Ford Focus Hyundai Kona Renault Captur Volkswagen ID4 Peugeot 208 Peugeot 2008

Het komt vast niet als een grote verrassing, maar vanwege zijn niet aflatende populariteit in de maand-top 10's pakt de Volvo XC40 ook de koppositie in het jaarklassement. Toch opvallend, aangezien de XC40 de modellen direct achter zich in deze top 10 juist vóór zich moet dulden in de verkoopcijfers van 2020. De Hyundai Kona, Kia Niro waren over heel 2020 gezien de verkoopknallers en kennelijk is men ook zeer geïnteresseerd wat het kost om deze auto's op basis van maandelijkse betaling te rijden. Opvallend zijn verder vooral de Ford Focus en Nissan Qashqai. Vanwege zijn leeftijd zou je de Qashqai misschien niet direct in de top 10 verwachten en de Focus valt vooral op omdat hij met afstand de populairste traditionele C-segmenter is in de vergelijker. Populairder dan de nieuwe Volkswagen Golf.

Top 10 zoekopdrachten 2020

Volvo XC40 Hyundai Kona Kia Niro Tesla Model 3 Ford Focus Renault Captur Toyota Yaris Fiat 500 Volkswagen Golf Nissan Qashqai

Bron: AutoWeek Private Lease Vergelijker