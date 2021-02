Tom Boonen opent Belgische Donkervoort-dealer

Boonen was al actief in de autowereld met zijn bedrijf Iconic Cars, dat al dan niet in opdracht van klanten in de meest exclusieve auto’s handelt. In dat plaatje past Donkervoort zonder twijfel. Boonen mag zich nu net als compagnon Steve Lismont Donkervoort-dealer noemen.

Daarmee wordt een belangrijk gat gevuld in West-Europa, want het Nederlandse Donkervoort had al wel dealers in Duitsland en Frankrijk. Zandhoven, zo’n 25 km ten oosten van Antwerpen, voegt zich in het illustere rijtje Parijs, München, Düsseldorf en Genéve. Dat zijn allemaal verkooplocaties. Voor onderhoud kunnen Donkervoortrijders ook op twee andere Franse locaties, in Spanje en in Israël terecht.

Tom Boonen was van 2002 tot 2017 profwielrenner en schreef in die tijd onder meer driemaal de Ronde van Vlaanderen en eenmaal het puntenklassement in de Tour de France op z'n naam. Ook werd hij in 2005 wereldkampioen wielrennen.