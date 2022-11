Togg presenteert eerste drie productiemodellen

Onder grote belangstelling werd afgelopen weekend in Turkije het startschot gegeven voor Togg, het 'nationale automerk' van Turkije. Niemand minder dan president Erdogan was van de partij om de fabriek te openen en hij werd erheen gereden in de eerste productie-Togg, een SUV in het compacte middensegment. Een auto van het formaat Volkswagen Tiguan dus, die vooralsnog als 'C SUV' wordt aangeduid. Die kenden we al een tijdje; een jaar geleden viste AutoWeek er al beelden van op bij een patentbureau. Togg laat 'm (foto 2) nu in productietrim zien. In januari van dit jaar kregen we voor het eerst zicht op het tweede model van Togg, een gelikt gelijnde lagere vijfdeurs. Een conceptauto met een nog ietwat futuristisch interieur. Ook daarvan krijgen we nu de productieversie te zien (foto 4).

Nieuw is de middelste auto van het stel (foto hierboven). Dat lijkt een vrij conventioneel geproportioneerde sedan te zijn die verder aan de voorkant sterk lijkt op zijn fastback-broer. De sedan deelt zijn techniek met de andere - allen door Pininfarina ontworpen - modellen. Volgens onze collega's van NU.nl zit er vermoedelijk een 204 pk sterke elektromotor in het vat voor de drie. Dat is dan waarschijnlijk voor de instapversies. Eerder begreep AutoWeek al dat er vermogens tot 400 pk mogelijk worden en dat de auto's een rijbereik van zo'n 500 km volgens de WLTP-cyclus krijgen. Voor het zover is, moet de accufabriek nog uit de grond gestampt worden. Togg werkt voor de accu's samen met het Chinese Farasis Energy, dat op zijn beurt verbonden is aan Mercedes-Benz.

De opening van de fabriek grijpt Togg aan om nog eens zijn ambities te belichten. In 2030 moeten er een miljoen Toggs gebouwd zijn en voor die tijd breidt het merk uit met de twee modellen die nu nog onder een doek staan. Ook wil Togg een eigen laadnetwerk opzetten in Turkije, met 600 snelladers op 400 locaties. Volgend jaar hoopt Togg al zo'n 17.000 tot 18.000 auto's te bouwen, dat moet uiteindelijk op jaarbasis vertienvoudigen. Togg wil immers ook buiten Turkije auto's aan de man brengen, ook hier in Europa. Het begin is er.