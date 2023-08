Togg T10X beter in beeld: Turkse SUV straks ook in Nederland

Het is alweer een tijdje stil rond het Turkse automerk Togg. Dat betekent niet dat men stilzit in Turkije. Verre van, zelfs. In het thuisland gaat Togg als een speer. Tijd voor een nadere blik op zijn eerstgeborene, de T10X.

Alweer bijna vier jaar geleden verscheen er voor het eerst hier op AutoWeek.nl beeld van auto's van het Turkse Togg. Het begon allemaal met een SUV die er zowel met brandstofmotoren als met elektrische aandrijving moest gaan komen. Een auto die uiteindelijk opdroogde tot de Togg T10X. Afgelopen voorjaar was de marktintroductie van de T10X in thuisland Turkije, alwaar de elektrische SUV met een rijbereik tot 523 km sindsdien al ruim 1.400 keer over de toonbank ging.

Togg T10XOm precies te zijn verkocht Togg in Turkije van januari tot en met juli 1.435 exemplaren van de T10X en daarmee heeft-ie toch al mooi de tweede plaats in handen bij de populairste elektrische auto's. Alleen de Renault Zoe was marginaal populairder; daar werden er in die periode 1.466 van verkocht. Togg staat dankzij de T10X voorlopig op de derde plaats van de merken die elektrische auto's verkopen in Turkije. Alleen MG en Renault deden vooralsnog betere zaken dit jaar, met respectievelijk 1.697 en 1.466 verkochte auto's. Dat alles blijkt uit cijfers van de lokale automotive-analisten van EBS en branchevereniging ODMD, die AutoWeek dankzij NU.nl-collega Nick Augusteijn in heeft gezien. Volgens hem moet de levering van de Tesla Model Y in Turkije nog wat op gang komen en worden er in het najaar pas grotere aantallen verwacht, dus dan verschuift er mogelijk nog wel het één en ander.

Dankzij Augusteijn hebben we ook beter beeld van de Togg T10X. Hij kon in Turkije al uitgebreid aan de T10X snuffelen en zag een auto die er prima uitziet en ruim is, maar qua materiaal en afwerking is het volgens hem (in elk geval bij de showroomauto's) hier en daar nog wel wat matig. Kennelijk is het geheel overtuigend genoeg voor tal van Turken. De Togg T10X kost in zijn thuisland omgerekend minstens €41.600. Dan heb je de 'V1', met een rijbereik van 314 km. De V2 met het grotere rijbereik (523 km) kost omgerekend minstens zo'n €53.000. In alle gevallen heb je een 218 pk en 350 Nm sterke elektromotor die de achterwielen aandrijft.

Eind volgend jaar komt de door Pininfarina ontworpen Togg T10X ook naar West-Europa en ook naar Nederland, zo is het plan. Hier lees je meer over de Togg T10X. Overigens komt Togg op termijn met meer modellen, namelijk een elektrische sedan en een fastback-achtige.