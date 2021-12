Turkse TOGG pakt uit tijdens CES

Het Turkse TOGG is aanwezig bij de Consumer Electronics Show in Las Vegas, begin januari. Zeer waarschijnlijk laten de Turken daar één of meerdere productierijpe auto's zien.

In Turkije werkt een zestal bedrijven onder de naam TOGG aan een nieuw nationaal automerk. TOGG presenteerde eind 2019 in één klap meerdere conceptcars waarmee het de aandacht behoorlijk op zich wist te vestigen. Sindsdien is er achter de schermen hard gewerkt aan het productieklaar krijgen van de modellen. Dat bleek onder meer uit patenttekeningen die AutoWeek in november op wist te duiken. Nu kondigt TOGG aan dat het bij de CES in Las Vegas een stand heeft en 'mobiliteit van de toekomst' wil laten zien.

De kans is groot dat TOGG bij de CES minstens één productierijp model zal tonen. We zetten erop in dat dat de 'C-SUV' is (zie foto bovenaan dit artikel), aangezien die auto op de patentplaten te zien was. Dat is, zoals de naam al aangeeft, een SUV die het compacte middensegment moet bedienen. Een volledig elektrische, welteverstaan. Het ontwerp is afkomstig uit de designstudio van Pininfarina, niet de minste naam. Verder is er nog weinig bekend over de auto, al lijkt het erop dat klanten kunnen kiezen uit een versie met een neus waar een conventioneel ogende grille in zit en eentje zonder deze grille.

In 2019 liet TOGG echter ook een sedan zien die voor zover wij weten vooralsnog niet in een patentdatabase opgedoken is. Wellicht weet TOGG ons te verrassen en staat die auto ook in Las Vegas. Nu nog even heel hard hopen dat de CES door kan gaan.