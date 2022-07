Tien procent in Europese Unie verkochte auto's is elektrisch

Tien procent van alle dit jaar in de Europese Unie verkochte auto's heeft een volledig elektrische aandrijflijn. Het gaat om ruim 450.000 verkochte auto's, een kleine 30 procent meer dan er in het eerste halfjaar van 2021 werden verkocht. Het aantal auto's met een conventionele benzine- of dieselmotor onder de kap daalt verder.

In het eerste halfjaar van 2022 zijn in de Europese Unie 4.608.205 nieuwe personenauto's geregistreerd. Daarvan hadden er 457.608 een volledig elektrische aandrijflijn, maar liefst 28,4 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de European Automobile Manufacturers' Association (ACEA). Van alle dit jaar geregistreerde nieuwe personenauto's was dus 9,9 procent een EV.

Het aantal auto's met enkel een conventionele benzine- of dieselmotor blijft stevig dalen. Van alle in het eerste halfjaar van 2022 geregistreerde personenauto's hadden er 1.748.561 een benzinemotor. Daarmee nam de benzineauto met een aandeel van 37,9 procent de grootste hap uit de registratietaart, al lag het aantal geregistreerde nieuwe benzineauto's wel 22,2 procent lager dan in het eerste halfjaar van vorig jaar. Het aandeel van benzineauto's ligt 3 procentpunt lager dan in de eerste helft van 2021. Er zijn dit jaar tot op heden 803.013 nieuwe personenauto's met een dieselmotor in de Europese Unie gekentekend, 30,6 procent minder dan in de eerste zes maanden van 2021. Dieselauto's claimen in het eerste halfjaar van 2022 een marktaandeel van 17,4 procent.

Hoewel er met 403.217 stuks 9,6 procent minder nieuwe plug-in hybriden zijn geregistreerd, nam het aandeel van plug-ins in de totale registraties met 0,3 procentpunt toe tot 8,7 procent. Auto's met een stekkerloze hybride aandrijflijn waren met 1.052.715 in het eerste halfjaar geregistreerde exemplaren goed voor een marktaandeel van 22,8 procent. Het gaat om 3,2 procent meer exemplaren dan in dezelfde periode vorig jaar. Opvallend is de afname van de verkoop van auto's die CNG lusten (11.267 stuks, -59,3 procent).

In Nederland zijn in het eerste halfjaar van 2022 met 29.609 stuks zo'n 83 procent meer EV's geregistreerd dan in het eerste halfjaar van 2021. In Duitsland gaat het om een toename van 12,5 procent tot 167.503 exemplaren. In Frankrijk nam de verkoop van EV's met 28,7 procent toe tot 94.344 stuks, in Spanje met 54,9 procent tot 14.338 stuks.