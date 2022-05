General Motors: 'Kunnen terugkeren in Europa met EV's'

General Motors is sinds de verkoop van Opel/Vauxhall niet meer actief in ons werelddeel, maar wellicht komt daarin op den duur verandering. CEO Mary Barra ziet namelijk kansen nu het concern steeds meer doet met elektrisch rijden.

De markt voor elektrische auto's groeit in Europa, zeker in ons deel van het continent, razendsnel. Kennelijk steekt het General Motors enigszins dat het er niet bij is om een graantje mee te pikken. Met het verkopen van Saab, het terugtrekken van Chevrolet en de verkoop van Opel (en Vauxhall) aan Groupe PSA trok GM zich immers stapje voor stapje terug en nu is het hier alweer grofweg vijf jaar niet meer grootschalig vertegenwoordigd. De Chevrolet Corvette en Cadillac XT4 vormen de bijzondere uitzonderingen. De Europese vraag naar EV's beweegt Barra echter tot een heroverweging.

In gesprek met de Detroit Free Press doet de topvrouw hier een boekje over open: ".We hebben er geen spijt van als het aankomt op auto's met verbrandingsmotoren. Maar we kijken naar de groeikansen die we nu hebben, want we kunnen terugkeren naar Europa als een EV-speler. Daar kijk ik naar uit." Vooral dat laatste is veelzeggend. Het lijkt erop dat Barra het al helemaal voor zich ziet.

Hoe en wat, dat is nog even de vraag. Cadillac lijkt een serieuze kanshebber als het aankomt op een terugkeer in Europa. Zoals gezegd is Cadillac hier nog (zeer minimaal) vertegenwoordigd en bovendien heeft het concrete EV-plannen die ook interessant kunnen zijn voor de Europese markt. Een jaar geleden presenteerde het luxemerk zijn eerste elektrische auto, de Lyriq. Dan is er natuurlijk ook nog Chevrolet, dat bijvoorbeeld met de Equinox EV een potentieel voor Europa interessant model heeft.