In diverse markten doet Tesla het bij lange na niet zo goed meer als voorheen. Ook in thuisland Verenigde Staten zijn de cijfers weleens beter geweest. Daar hebben we direct het understatement van de dag te pakken.

Op basis van cijfers van onderzoeksbureau Cox Automotive schrijft Reuters dat het marktaandeel van Tesla in augustus op het laagste punt in zo'n acht jaar tijd lag. Ooit was Tesla er goed voor tot wel 80 procent van de maandelijkse EV-verkopen, aldus Reuters. In augustus had Tesla in zijn thuisland 'slechts' 38 procent van de EV-markt in handen. Het zou voor het eerst sinds oktober 2017 zijn dat het maandelijkse EV-marktaandeel van Tesla onder de 40 procent ligt.

"Ik weet dat Tesla zich steeds meer presenteert als een robotica- en AI-bedrijf. Maar als je een autofabrikant bent en geen nieuwe producten hebt, zal je marktaandeel dalen", aldus Stephanie Valdez Streaty, directeur Industry Insights bij Cox, in een interview met Reuters. Daarmee doelt Streaty op het feit dat de Cybertruck de laatste écht nieuwe auto van Tesla is. Wel heeft het merk de Model 3 en Model Y grondig vernieuwd. De introductie van een goedkoper model onder de Model 3 is al meermaals uitgesteld, evenals de nieuwe Tesla Roadster. Tesla besteedt veel aandacht aan zaken als robotaxi's.