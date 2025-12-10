Tesla-rijders kijken er ieder jaar weer naar uit: de zogenaamde ‘Holiday Update’. Rond kerst krijgen de auto’s van Tesla over-the-air een update die doorgaans veel nieuwe functies brengt, van zowel zinnige als onzinnige aard. 2025 is geen uitzondering, maar in Nederland krijgen we niet alles.

Wat de Holiday Update precies brengt, is ieder jaar weer een verrassing. Soms ligt het accent op nuttige zaken als betere visualisaties of de mogelijkheid om te kunnen kiezen tussen verschillende navigatieroutes, andere keren (openingsfoto) gaat het toch vooral om geintjes als de ‘Light Show’-modus die je Tesla met de lampen knipperend en met de achterklep zwaaiend een ‘dansje’ laat opvoeren.

Online gonst het alweer rond de Holiday Update 2025, die ergens in december wordt ‘gepushed’ naar Tesla’s wereldwijd. De update zal echter niet overal hetzelfde zijn. Waar je in Amerikaanse berichten veel leest over verdere implementatie van Grok, de AI-assistent die ook uit de koker van Elon Musk komt, is Grok voorlopig nog steeds niet beschikbaar in Tesla’s in Europa. Hier zullen Tesla-rijders het moeten doen met de kleinere nieuwtjes uit de update. In de categorie onzin treffen we een uitgebreide ‘selfie-modus’ aan waarmee je je passagiers kunt fotograferen met allerlei filters en stickers. Ook is ‘Santa Mode’ uitgebreid, zodat je de Tesla op je scherm nu nog uitgebreider als kerstslee kunt aankleden. Voor de rest van het jaar zijn er meer mogelijkheden omdat digitale autootje aan te kleden, bijvoorbeeld met allerlei motiefjes en zelfs kentekenplaten. De eerdergenoemde lichtshow is ook uitgebreid, beter planbaar en voorzien van een nieuw liedje en nieuwe mogelijkheden om zelf een show samen te stellen.

Nuttiger is dat de navigatie zou zijn verbeterd en bepaalde Tesla’s nu een 3d-beeld van de actuele situatie rondom Superchargers kunnen schetsen, zodat je meteen ziet hoeveel palen er bezet zijn. Ook zou het mogelijk moeten worden om per locatie te bepalen hoe vol de accu moet worden geladen (de auto onthoudt dat) en krijgt ‘dog mode’, dat de climatecontrol ingeschakeld laat voor wie een huisdier achterlaat, uitgebreid met de mogelijkheid om via de app live te bekijken wat er in de auto gebeurt. Veel mensen gebruiken deze functie overigens ook voor kinderen, maar dat is uiteraard officieel niet de bedoeling. Officieel. De ingebouwde dashcam is trouwens ook uitgebreid, en toont na de update onder meer snelheid en stuurhoek.