Kia kan de taarten alvast bestellen. Kia was in 2024 het merk dat in Nederland de meeste nieuwe auto's registreerde en het is hard op weg om datzelfde trucje dit jaar te herhalen. Sterker nog: de Koreanen zijn niet meer in te halen en zijn daarmee verzekerd van de titel 'populairste merk van 2025'. In de eerste 11 maanden van dit jaar zijn er in Nederland al 34.446 Kia's geregistreerd. Dat zijn er bijna net zoveel als de 34.841 stuks die in heel 2024 op kenteken gingen. Vergelijken we dezelfde periodes met elkaar, dan zien we dat Kia in de eerste 11 maanden van dit jaar 6,2 procent meer auto's heeft gekentekend dan in die periode vorig jaar. Een groot deel van zijn succes heeft Kia natuurlijk te danken aan de Picanto en de EV3.

Volkswagen staat over de eerste 11 maanden van dit jaar op 26.942 registraties. Daarmee heeft ook Volkswagen een topjaar. Net als Kia heeft het al bijna net zoveel auto's op kenteken gezet als in heel 2024. Volkswagen doet het dit jaar tot nu toe bijna 15 procent beter dan in diezelfde periode vorig jaar. Helaas voor Volkswagen kan het Kia niet meer inhalen. Om de Koreanen te verslaan, moeten de Duitsers in december ruim 7.500 auto's meer registreren dan Kia. Dat is simpelweg onhaalbaar.

Toyota staat voorlopig op de derde plek. Het merk heeft juist een flinke tik gekregen. De registratiecijfers over de eerste 11 maanden van dit jaar vallen bijna 13 procent lager uit dan in diezelfde periode van 2024. Toyota kan zich troosten met de gedachte dat er merken zijn die veel hardere klappen hebben gekregen.

Meest geregistreerde merken - jan-nov 2025

jan-nov 2025 jan-nov 2024 Procentueel verschil 1 Kia 34.446 32.421 6,2% 2 Volkswagen 26.942 23.518 14,6% 3 Toyota 24.322 27.816 -12,6% 4 Skoda 23.299 18.809 23,9% 5 Renault 21.259 16.309 30,4% 6 BMW 20.198 19.737 2,3% 7 Volvo 17.107 29.023 -41,1% 8 Hyundai 15.778 17.887 -11,8% 9 Audi 14.402 12.337 16,7% 10 Ford 14.193 12.039 17,9%

De heftigste dalers

Merken als Fisker (-97 procent), Aiways (-87,7 procent), Vinfast (-81,5 procent), Lotus (-68,1 procent) en Morgan (-53,8 procent) hebben het dit jaar om hun oren gekregen. Wat relevantie betreft hebben die merken in Nederland natuurlijk helemaal niets te melden. Fisker is zelfs failliet, om maar een argument te geven. De grootste verliezer van de merken die wel gewend zijn om grote aantallen te verkopen, is Tesla. Waar Tesla in 2024 met 30.006 registraties nog op plek vier stond in de merken-Top 5, blijft het in de eerste 11 maanden van dit jaar op slechts 12.404 stuks steken. Afgelopen 11 maanden zijn er 48,5 procent minder Tesla's op kenteken gezet dan in diezelfde periode vorig jaar. De Tesla Model Y Standard zou de registraties van Tesla nog iets kunnen opkrikken, maar aan een daling van boven de 40 procent ontkomt het merk niet. Van de Model Y zijn in de eerste 11 maanden 7.323 exemplaren geregistreerd, 51,3 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar, de Model 3 noteert in diezelfde periode een verlies van 43,4 procent.

Ook Fiat heeft bepaald geen best jaar. In de eerste 11 maanden van dit jaar heeft het slechts 2.060 nieuwe auto's geregistreerd, bijna 44 procent minder dan in diezelfde periode vorig jaar. Het wegvallen van de niet-elektrische 500 heeft het merk pijn gedaan, dat heeft de Fiat Grande Panda niet kunnen compenseren.

In absolute zin is de daling van de registraties van Volvo nog heftiger. In de eerste 11 maanden van dit jaar heeft het 17.107 auto's op kenteken gezet. Dat waren er zo'n 12.000 minder (41,1 procent) dan in diezelfde periode vorig jaar. Een belangrijk deel van die daling komt voor rekening van de Volvo EX30. In de eerste 11 maanden van 2024 gingen daarvan ruim 10.000 stuks op kenteken, in de eerste 11 maanden van dit jaar 'slechts' 3.875. Daarmee was het alsnog de meest geregistreerde Volvo.