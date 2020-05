Tesla Roadster op nog langere baan

Het is al heel lang stil rondom de nieuwe Tesla Roadster, maar daar komt vandaag verandering in. In een interview laat Tesla-CEO Elon Musk weten dat de auto nog even op zich laat wachten, omdat alle andere nu bekende nieuwkomers voorrang hebben op de open ‘lol-Tesla’.

Musk deed z’n uitlatingen in een podcast-interview met comedian Joe Rogan, geciteerd door niemand minder dan Reuters. “De Tesla Roadster is een soort toetje”, stelt Musk tegenover Rogan. “Het vlees, de aardappels en de groenten komen eerst”.

De spraakmakende Tesla-voorman laat ook meteen weten waar dat hoofdgerecht in auto-termen uit bestaat. De eerste prioriteit is het opvoeren van de productie van compacte SUV Model Y, die sinds maart aan Amerikaanse klanten wordt uitgeleverd. Ook de bouw van de Europese 'Gigafactory' nabij Berlijn staat hoog op de wensenlijst.

Dan is er ook nog de kwestie ‘Cybertruck’. Ook die bizarre pick-up zou voorrang krijgen op de Roadster, wat gezien de enorme populariteit van het concept in het thuisland van Tesla niet verwonderlijk is.

Een concrete datum voor de productiestart van de Roadster is er kortom nog niet. De dag is zelfs niet eens in zicht. Stiekem is dat toch wel spijtig, want nu komen we voorlopig niet te weten hoe het voelt om in 2,1 seconden van 0 naar 100 te knallen. Tesla noemt de Roadster de snelste auto ter wereld en belooft een topsnelheid van meer dan 400 km/h. Reserveren kan, maar kost een flinke bak geld.

Targa

De Roadster, die feitelijk een rasechte targa is, werd al in november 2017 onthuld. In 2018 leek het er nog op dat de eerste exemplaren in 2020 op de Nederlandse wegen zouden verschijnen, maar het moge duidelijk zijn dat zelfs Amerikanen nog lang geduld moeten hebben.

Overigens is er nóg een Tesla-product dat op een marktintroductie wacht: de Semi. De eigenzinnige vrachtwagen werd in 2017 enkele uren na de Roadster onthuld en is in de VS naar verluidt wel in gebruik bij Tesla zelf, maar nog niet beschikbaar voor andere partijen.