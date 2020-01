Zorgen rond Duitse Tesla-fabriek door wilde dieren

In de bossen nabij Berlijn is Tesla bezig met de voorbereiding voor de Gigafactory die daar moet verrijzen. De wilde dieren die er leven kunnen echter nog roet in het eten gooien. Haast is geboden, zo blijkt, anders kan de bouw maar liefst negen maanden vertraging oplopen.

Op dit moment wordt door Tesla bij de Duitse plaats Grünheide gewerkt aan het gereedmaken van een stuk bos voor de bouw van de Gigafactory. Daar moet komende maand het rooien van bomen beginnen. De rest van het jaar kan er dan gebouwd gaan worden aan de fabriek. Er is echter een kink in de kabel, meldt Handelsblatt. De wilde dieren die er leven krijgen dit voorjaar natuurlijk weer jongen. De fauna moet daarom zo spoedig mogelijk verplaatst worden of zelf migreren, anders mag men niet aan de slag met de bouw.

De Duitse wetgeving schrijft voor dat er vanaf het broed- en werpseizoen negen maanden gewacht moet worden, alvorens er aanpassingen aan de natuur gepleegd kunnen worden. Op dit moment is men er echter nog druk bezig met het controleren van het terrein en het verwijderen van munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Volgens de burgemeester van Grünheide moet Tesla 'de komende dagen' nog met de juiste papieren komen om vervolgens zo spoedig mogelijk met het kappen van de bomen te beginnen. Dan is er genoeg tijd om het terrein braak te leggen voordat er jonge dieren in het gebied worden geboren.

Elon Musk, de topman van Tesla, gaf onlangs aan dat het betreffende stuk bos 'niet natuurlijk is ontstaan, maar is aangelegd voor kartonproductie'. Musk doneerde daarnaast ook een miljoen dollar aan een project waarbij er per gedoneerde dollar een boom wordt geplant. In dezelfde deelstaat als waar de fabriek verrijst, worden volgens Tesla dankzij hen drie keer zoveel bomen geplant als voor de Gigafactory moeten wijken.