Tesla Roadster maakt forse waardestijging door

Een Tesla Roadster uit 2008 bracht in de Verenigde Staten meer dan 250.000 dollar (omgerekend €225.500) op. Dat is een nieuw record. De stijgende waarde van de Roadster komt vooral omdat het model steeds zeldzamer wordt. Vandaag de dag zijn er naar schatting nog zo'n 2.000 Roadsters over.

De Roadster die voor het recordbedrag werd verkocht, was een heel vroeg exemplaar. De verkopende partij, het in Tesla Roadsters gespecialiseerde Gruber Motor Company, meldt tegenover de website Electrek dat het gaat om chassisnummer 13. Die auto had slechts 840 mijl (1.344 kilometer) op de klok. Wegens die combinatie plakte Gruber het bovengenoemde prijskaartje op de auto. Al snel werd dat bedrag echter overtroffen. Meerdere geïnteresseerden brachten een bod uit op de auto, die uiteindelijk voor 'ruim $250.000' van eigenaar wisselde. Het exacte bedrag is niet bekendgemaakt, maar in ieder geval markeert de transactie een nieuw record in de markt voor Tesla Roadsters.

Tesla produceerde de Roadster van 2008 tot 2012. In die periode rolden 2.400 exemplaren van de Roadster van de band. Naar verluidt zijn daar vandaag de dag nog zo'n 2.000 exemplaren van over. Aan het verminderde aantal droeg Gruber zelf overigens bij, want in 2017 en 2021 braken er branden uit bij het bedrijf. In totaal zijn daardoor in ieder geval 36 Roadsters verloren gegaan. Ook kocht Tesla een aantal Roadsters terug van klanten om aan onderdelen te komen waarmee andere auto's onderhouden konden worden.

In Nederland leverde Tesla de Roadster van 2010 tot 2012. Het model was er in twee smaken: als Roadster en Roadster Sport, die respectievelijk voor €99.960 en €117.810 in de orderboeken stonden. Op die nieuwwaarde hebben eigenaren in ieder geval niet of nauwelijks afgeschreven. Momenteel schommelen de prijzen op de website van Gruber omgerekend tussen de €90.000 en €297.000, waarbij er ook enkele Europese exemplaren tussen staan. In Zwitserland staat een Roadster te koop voor omgerekend €248.000. Op de Duitse autowebsite Mobile.de staan momenteel vier Roadsters te koop, die in prijs variëren van €99.000 tot €181.500. Daarmee komt onze voorspelling van 12 jaar geleden in ieder geval uit.

Goedkoper alternatief

Op de AutoWeek-occasionzoeker staan op het moment van schrijven geen Tesla Roadsters te wachten op een nieuw baasje. Wel is er een goedkoper alternatief dat mogelijk interessant is: een tot EV omgebouwde Lotus Elise, die bij Van der Kooi Sportscars in Houten staat. Die kost met een vraagprijs van €69.895 in ieder geval een stuk minder dan een Tesla Roadster en is ook nog eens zeldzamer: van de elektrische Lotus zijn namelijk slechts acht exemplaren gebouwd.