Tesla Model Y in VS fors goedkoper geworden

Dit weekend daalde de prijs voor een nieuwe Model Y in de Verenigde Staten met 3.000 dollar naar 49.990 dollar (ruim €44.000). Het is niet voor het eerst dat Tesla aan de eigen prijzen sleutelt. Doorgaans resulteren kostenbesparingen al vrij snel in een lagere prijs van een voertuig, maar dat gebeurde niet eerder zo snel na de marktintroductie van een nieuw model.

De eerste leveringen van de Tesla Model Y kwamen in maart op gang, enkele maanden eerder dan verwacht. In april zei het merk dat de productie ervan winstgevend was. In Nederland moeten klanten nog even geduld hebben voor de Model Y. De introductie staat onveranderd voor begin 2021 in de planning. De vanafprijs staat hier vooralsnog op minimaal €65.015.