Nieuwe variant Tesla Model S heeft enorme actieradius

In de Verenigde Staten kan men vanaf dit jaar tekenen voor de Model S Long Range Plus. De configurator op de Amerikaanse site van Tesla leert dat EPA (Environmental Protection Agency) bij haar praktijktest op een actieradius van 402 mijl uitkwam, ofwel 643 kilometer. Dat is nog net iets meer dan de eerdere schattingen. Daarmee verlegt Tesla opnieuw een grens. Met een dergelijk bereik houd je het tussen laadsessies in net zo lang vol als veel benzineauto's tussen tankbeurten. Interessant is daarbij dat een vertaalslag naar onze nog altijd wat optimistische WLTP-test een bereik van pakweg 720 km oplevert. Uit berekeningen van Electrek is onlangs immers gebleken dat WLTP-bereik gemiddeld 1,12 keer zo hoog uitkomt als het bereik volgens de EPA-test.

De enige concessie is dat de Model S Long Range Plus het met 3,7 seconden naar 100 km/h iets 'rustiger' aan doet dan de Model S Performance, maar nog steeds is de kilometervreter bloedsnel. In de Verenigde Staten wordt de Model S met de langste adem leverbaar vanaf omgerekend €66.708. Of deze versie van Tesla oudste nog leverbare model ook hier in Nederland leverbaar wordt, is op dit moment nog niet bekend. Hier is de Model S Long Range vooralsnog de beste optie als je ver wil komen op één acculading. Die houdt het 610 km vol (WLTP) en is er vanaf €84.990.