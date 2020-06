'Eerste klanten Tesla Model Y melden kwaliteitsproblemen'

Vanaf het vroege voorjaar van dit jaar is Tesla in de VS begonnen met de levering van de gloednieuwe Model Y. Hier in Nederland moeten we daar nog een tijdje op wachten, maar het is interessant om te zien hoe het ruimere alternatief op de Model 3 overzees ontvangen wordt. Op technisch vlak lijkt het weer een voltreffer, maar qua bouwkwaliteit lijkt er nog ruimte voor verbetering. Electrek, een Amerikaans medium dat zich nauw toespitst op de ontwikkelingen rond elektrisch rijden en Tesla in het bijzonder, krijgt naar verluidt behoorlijk wat berichten van kersverse Model Y-rijders dat er opmerkelijke problemen met de kwaliteit opduiken.

Het is niets nieuws dat er bij de eerste productieserie van een model nog wat kwaliteitsproblemen geconstateerd worden, maar in het geval van de Model Y zou het opvallend vaak een probleem zijn. Meerdere klanten hebben volgens Electrek geconstateerd dat het zitvlak van de achterbank nog niet bevestigd zat aan de vloer. Daarbij zijn er door diverse Model Y-rijders deuken in de bekleding en krassen in de lak en op de lichten geconstateerd bij de aflevering. Incidenteel zat er een gordel los. Sommigen van hen geven aan dat ze daarom hebben besloten van de levering af te zien en dit eerst opgelost willen zien worden voordat de auto definitief in ontvangst wordt genomen. Tesla hanteert voor de Model Y gelukkig een zevendaagse terugleveringstermijn als de auto niet naar tevredenheid is.

Tesla-topman Elon Musk stuurde onlangs een mail naar zijn werknemers, die in handen kwam van diverse Amerikaanse media, waarin hij onder andere inging op de eerste productieserie van de Model Y. Musk drukt zijn personeel op het hart om hier scherp op te zijn: "Het is heel belangrijk om de productie van de Model Y op te schroeven en de noodzaak tot herstelwerkzaamheden te minimaliseren. Dat maakt momenteel echt het verschil voor Tesla, dat is belangrijk om te weten," aldus Musk. AutoWeek is in afwachting van een reactie van Tesla.