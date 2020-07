Tesla: 'Bijna klaar voor volledig autonoom rijden'

Tesla werkt al sinds jaar en dag aan technologie waarmee bestuurders de auto's zelf het werk kunnen laten doen. Momenteel is het daarbij, ook vanwege de wetgeving, nog wel nodig dat de bestuurder zelf kan ingrijpen en actief in de gaten houdt of de auto adequaat omgaat met situaties. Volgens Musk is Tesla echter bijna klaar met de ontwikkeling van 'level 5', waarmee dat (vanuit technisch opzicht) niet meer nodig moet zijn.

In een videoconferentie bij de World Artificial Intelligence Conference verklaart Musk dat de technologie bijna kan worden geïmplementeerd. "Ik heb er nog steeds heel veel vertrouwen in dat level 5 autonoom rijden in de basis nog dit jaar functioneel wordt", zo tekent Reuters op. Bij level 5 hoeft er, zoals gezegd, niets meer door de bestuurder te worden gedaan, behalve het invoeren van een bestemming. Ook het inparkeren gebeurt dan volledig autonoom en de auto moet in staat zijn om elke plotselinge situatie minstens net zo goed op te lossen als een ervaren bestuurder. In principe maakt het de aanwezigheid van een stuur ook overbodig.

Uiteraard moet de wetgeving hiervoor wel ruimte bieden en dat wordt de volgende uitdaging. Ook al komt de technologie mogelijk dus al snel beschikbaar voor Tesla's, dan nog zal er juridisch gezien nog steeds de mogelijkheid moeten zijn om het systeem te 'overrulen' en zelf het roer in handen te nemen.