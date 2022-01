Tesla Model 3 op één na best verkochte auto in VK

We besteden niet altijd veel aandacht aan de verkoopcijfers in de landen om ons heen, maar in het Verenigd Koninkrijk is afgelopen jaar toch wel iets noemenswaardigs gebeurd. Daar is de Tesla Model 3 met dik 34.000 verkochte exemplaren namelijk op de tweede stek geëindigd in de verkoopcijfers. Dat blijkt uit cijfers van de SMMT (Society of Motor Manufacturers and Traders). Niet eerder eindigde een volledig elektrische auto zo hoog in de verkoopcijfers in het VK. De Tesla Model 3 eindigde overigens in Nederland op de 42e plaats in de verkoopcijfers van 2021. Nogal een verschil dus.

De Model 3 moest in het VK alleen de Vauxhall Corsa met ruim 40.000 verkochte exemplaren nog voor zich dulden. Overigens was er ook voor Volkswagen mooi nieuws: voor het eerst was Volkswagen er (ook nog met afstand) het best verkochte merk over een heel jaar gezien. Audi volgde op plaats twee (117.953 auto's), met BMW op plaats drie (116.577 auto's).

Top vijf best verkochte modellen

1. Vauxhall Corsa (40.914)

2. Tesla Model 3 (34.783)

3. Mini (31.792)

4. Mercedes-Benz A-klasse (30.710)

5. Volkswagen Polo (30.634)

Top vijf best verkochte merken

1. Volkswagen (147.826)

2. Audi (117.953)

3. BMW (116.577)

4. Ford (116.305)

5. Toyota (100.895)