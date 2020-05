Tesla-fabriek heropend ondanks mogelijke sancties

De autofabriek van Tesla in Fremont in Californië is maandag weer begonnen met de voorbereiding op een herstart van de productie. Topman Elon Musk heeft dit besluit genomen ondanks een verbod van de lokale overheid. Musk is bereid om er de gevangenis voor in te gaan.

In Californië mogen fabrieken weer langzaam geopend worden, maar het bestuur van Alameda County, de regio waar de fabriek staat, heeft besloten tot eind mei alleen essentiële bedrijven de deuren te laten openen; Tesla wordt daartoe niet gerekend. Het merk beroept zich echter op het feit dat het opwekken van energie wel is toegestaan en dat de bouw van elektrische auto's daar volgens federale regelgeving onder valt. Tesla wijst er bovendien op dat Alameda Country energie opwekking zelf ook tot de activiteiten rekent die weer toegestaan zijn.

Maandag kregen alle werknemers van Tesla een mail waarin stond dat iedereen die vanwege de lockdown met verplicht verlof was gestuurd weer officieel in dienst is. "We zijn blij weer aan het werk te kunnen en we hebben zeer gedetailleerde maatregelen getroffen om je veiligheid te garanderen." In de fabriek in Fremont werken zo'n tienduizend mensen.

In een tweet zei Musk maandag dat hij zelf aanwezig zal zijn in de fabriek. "Als er iemand gearresteerd moet worden, dan zal ik vragen of ik dat mag zijn."

Veiligheidscontrole

De bestuurders van Alameda County hebben Tesla maandag laten weten dat de fabriek niet open mag voordat de veiligheidsmaatregelen door hen zijn goedgekeurd. Zolang dat niet is gebeurd, hoopt de regio dat Tesla zich aan de bestaande verordening houdt, zodat er niet ingegrepen hoeft te worden. In de lockdownverordening van Alameda County staat dat overtredingen kunnen resulteren in boetes en/of gevangenschap. Een woordvoerder zegt dat de politie die verordening zal handhaven als dat nodig blijkt.

Afgelopen weekend dreigde Musk de autofabriek in Fremont en het hoofdkantoor in het Californische Palo Alto te verhuizen naar Texas of Nevada. Volgens hem druisen de coronamaatregelen in "tegen die van de gouverneur, de president, de constitutionele vrijheden en tegen het gezond verstand".