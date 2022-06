Tesla Cybertruck volgens Musk over een jaar in productie

De buitengewoon markante Tesla Cybertruck gaat over een jaar eindelijk echt in productie. Dat heeft Tesla-topman Elon Musk laten weten. Hij geeft ook een verklaring voor de vertraging.

De aanloop naar de introductie van de Tesla Cybertruck is aardig lang. Maar goed, dat zijn we van Tesla ook wel gewend. In 2019 presenteerde Elon Musk al met veel bombarie de excentrieke elektrische pick-up, met als aanvankelijke doel om die in 2021 op de markt te brengen. In de zomer van dat jaar werd de introductie echter naar 2022 verschoven, maar ook dit jaar komt het er nog niet van. Begin dit jaar werd het eerste kwartaal van 2023 door Reuters nog rood omcirkeld, maar nu blijkt uit de woorden van topman Elon Musk dat het nog iets langer duurt.

In een interview met Tesla Owners Silicon Valley vertelt Musk dat 'halverwege 2023' de productie echt gaat beginnen. Niet lang daarna, dus nog in 2023, worden de eerste exemplaren geleverd. Er is nog tot voor kort aan de Cybertruck 'geschaafd', maar nu is de productieversie echt klaar. "Het ontwerp is eindelijk vastgesteld. Zeker weten." Volgens Musk heeft het veranderen van het ontwerp op detailniveau veel tijd gekost. "Dat is een beetje uit de hand gelopen." Toch had het volgens hem uiteindelijk maar weinig verschil gemaakt als het eindontwerp eerder gereed was geweest. Het chiptekort en de coronacrisis hebben volgens de miljardair ook voor de nodige vertraging gezorgd.

Waarschijnlijk is de Amerikaanse markt volgend jaar als eerste aan de beurt, dus het zou nog wel tot 2024 kunnen duren voordat de Cybertruck ook in Europa leverbaar wordt. Overigens is het in tal van landen, waaronder Nederland, momenteel niet mogelijk om een Cybertruck te bestellen. Waarschijnlijk zijn er voorlopig even genoeg bestellingen binnen en moet Tesla eerst maar eens beginnen aan het bouwen van die reeks voordat het aan grotere aantallen kan denken.