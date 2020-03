Terugblik: 'Komende drie jaar kritisch voor Seat'

In deze nieuwe onregelmatig terugkerende rubriek duiken we in het verleden. We gaan terug in de tijd en blikken terug op een nieuwsartikel dat exact tien jaar geleden op AutoWeek.nl verscheen. Met de kennis van nu, kijken naar het verleden. Heeft de trend zich doorgezet, is de auto in productie gegaan... Je leest het in de Terugblik!

Seat is tegenwoordig nadrukkelijk van de partij in diverse markten en heeft zelfs kans gezien om haar Cupra-label los te weken en als eigen merk door te laten gaan. Hoe anders was het vandaag exact tien jaar geleden . Toen leek Seat nog haast als een nachtkaars uit te gaan.

Tien jaar geleden zat de auto-industrie met de zware gevolgen van de wereldwijde economische crisis opgescheept. In sommige landen kwam de crisis harder aan dan in andere. Zo werd Spanje uitzonderlijk zwaar getroffen. Seat, dat daarvoor al niet fantastisch presteerde, kreeg een extra klap te verwerken. De verkopen stortten in en de auto's die Seat nog wel verkocht, bleken sowieso nog weinig aantrekkelijk. Seat boekte in 2009 maar liefst € 339 miljoen verlies en waarschuwde op 25 maart 2010 dat de drie volgende jaren 'kritisch' zouden worden voor het voortbestaan van het merk.

De topman van Seat destijds, James Muir, lichtte toe dat een investering van € 510 miljoen ervoor moest zorgen dat de fabrikant het hoofd boven water zou houden. Ook werd door moederbedrijf Volkswagen de productie van de Audi Q3 naar Spanje verhuisd, om de Seat-fabriek aldaar toch enigszins draaiend te houden. Het belangrijkste moest nog komen; een reeks nieuwe Seats die het publiek meer zouden aanspreken.

In de jaren die volgden kwam allereerst de Seat Mii. Daarmee kreeg Seat weer een aantrekkelijke compacte auto in het aanbod. De inmiddels flink verouderde Leon werd daarbij opgevolgd door een compleet nieuwe generatie. Dat hielp aanzienlijk. Ook het schrappen van de Exeo, Seats meest wanhopige poging om de verkoopaantallen op te krikken, kon geen kwaad. De Toledo was nog een beetje een misser, maar voor een groot deel dankzij de Leon en later ook de Ibiza wist het Spaanse merk het hoofd toch boven water te houden. De verliezen liepen jaar na jaar terug en er kwam weer licht aan het einde van de tunnel.

De afgelopen jaren heeft Seat de boel weer op orde gekregen. Er is een nieuwe Ibiza gekomen, een verse Leon, het aanbod is uitgebreid met de Arona, Ateca en Taracco én de uitbreiding van het portfolio met Cupra als eigen merk is een feit. In 2019 boekte Seat voor het derde jaar op rij een nieuw verkooprecord. Het ziet er dus helemaal anders uit dan tien jaar geleden. Nu is het alleen wel te hopen voor Seat én vooral voor Spanje in het algemeen dat de coronacrisis geen al té diepe sporen nalaat.