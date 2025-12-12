De Seat Ibiza en Seat Arona speelden de laatste jaren maar een kleine rol in het Nederlandse autolandschap, maar zijn nu terug met een frisse blik en een nieuwe prijslijst. Het feest begint bij €23.990, maar wel tijdelijk.

De gefacelifte versie van de Seat Ibiza en Seat Arona noemen we in één adem, en niet zonder reden. In de eerste plaats doet Seat dit zelf ook, in de tweede plaats zijn de lage Ibiza en de wat hogere Arona technisch nagenoeg identiek en in de derde plaats krijgen ze gelijktijdig een min of meer identieke facelift, die in beide gevallen een weinig revolutionair doch duidelijk zichtbaar veranderd frontje brengt. Sinds onze eerdere berichtgeving hierover en een eerste rijtest met de Ibiza weet je daar als het goed is alles van, dus vandaag gaat het om de prijzen.

En die zijn naar hedendaagse maatstaven best vriendelijk. De Ibiza heb je zelfs al vanaf €23.990, al is dat wel een tijdelijk aanbod. Voor dat geld krijg je een Ibiza met de uitrusting van de Style, maar dan met alarm en voor flink minder geld dan normaal. De ‘Style Plus’ is qua prijs dus een ‘Style min’, en dat lijkt ons goed nieuws. Private leasen kan trouwens ook, en kost je in het allergunstigste geval (en dat wil je hoogstwaarschijnlijk niet) €299 per maand.

Een directe vergelijking met de voorganger maken is hier wel lastig, omdat die voorganger in basistrim werd aangedreven door een 80 pk sterke turboloze motor. De nieuwste Ibiza heeft altijd een turbomotor en levert daarmee minimaal 95 pk, al kan 115 pk in combinatie met een automaat ook. Dan ben je wel veroordeeld tot een ruimer uitgeruste versie en kost de Ibiza dus minimaal €29.990. Daar waar we de oude prijzen konden vinden, hebben we ze voor het overzicht in onderstaande prijzentabel geplaatst.

Ibiza Motor Vermogen Versie Prijs Oude prijs 1.0 TSI 95 pk Reference € 24.990 Style Plus € 23.990 Style € 27.490 € 26.390 Style Business Connect € 27.990 € 26.890 FR Business Connect € 30.490 € 30.390 1.0 TSI 115 pk/DSG Style Business Connect € 29.990 € 28.890 FR Business Connect € 32.490 € 32.390

Arona

De prijslijsten van de Ibiza en de Arona zijn zo identiek, dat we ze zelfs in één tabel hadden kunnen plaatsen. Los van de Ibiza Style Plus zijn alle uitvoeringen hetzelfde en afhankelijk van de versie is het prijsverschil zo’n €4.000 tot €4.500. Zie voor het complete overzicht de tabellen hieronder. Bij de Arona hebben we helaas geen oude prijslijst kunnen vinden, maar in vergelijking met concurrenten zijn de prijzen zonder meer concurrerend. Een Captur of Yaris Cross is in basis bijvoorbeeld flink duurder, al is daarmee niet gezegd dat uitrusting en andere eigenschappen helemaal vergelijkbaar zijn. Dat zoeken we wellicht in de toekomst nog eens uit in een dubbeltest.

Arona Motor Vermogen Versie Prijs 1.0 TSI 95 pk Reference € 27.990 Style € 31.490 Style Business Connect € 32.490 FR Business Connect € 34.990 1.0 TSI 115 pk/DSG Style Business Connect € 34.490 FR Business Connect € 36.990

De standaarduitrusting van de Ibiza en Arona lijkt na een snelle blik op de prijslijst gewoon in orde. Zo krijgen ze altijd airco, cruise control en Android Auto/Apple Carplay mee en word je vanaf de Style al getrakteerd op automatische climatecontrol met 2 zones en een draadloze telefoonlader.

Als occasion

Als dat nieuwe neusje je niet zoveel kan schelen, is het natuurlijk altijd nog een optie om in een jong gebruikte Ibiza of Arona te stappen. In onze eigen occasionhoek treffen we met de criteria 'vanaf 2023' en 'tot 30.000 kilometer' maar liefst 352 Ibiza's aan, met prijzen die beginnen rond de 15 mille. Bij de Arona heb je met deze criteria keuze uit 180 exemplaren en kost de goedkoopste met zo'n lage kilometerstand €17.900.