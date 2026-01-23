Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Nederlandse Seat-dealers zijn vast jaloers op hun Spaanse collega's

Totaal anders dan in Nederland

10
Seat Ibiza
Lars Krijgsman

De ene automarkt is de andere niet. In Spanje ziet de lijst met best verkochte modellen er bijvoorbeeld heel anders uit dan in Nederland. In de top 10 staan maar liefst twee modellen van Seat, terwijl je de eerste Seat in Nederland pas op plek 52 tegenkomt.

Seat zet in Nederland al jaren niet meer de aantallen weg die het eerder wist te verkopen. Vorig jaar zakte Seat met 5.148 registraties in de Nederlandse verkoopstatistieken nog eens twee plekken ten opzichte van 2024 en kwam daarmee uit op plek 21. Het van Seat losgeweekte Cupra - dat voornamelijk duurdere modellen verkoopt - stond met 5.373 geregistreerde exemplaren een plekje hoger. In thuisland Spanje weet de consument de weg naar de Seat-showroom wél te vinden.

Meest geregistreerde merken - Spanje 2025

MerkAantalPositie in Nederland (2025)
1Toyota96.2904
2Renault83.3085
3Volkswagen76.5452
4Hyundai68.5688
5Seat66.14221
6Dacia65.78816
7Kia61.7081
8Peugeot57.14212
9Mercedes-Benz50.72113
10BMW45.8677

In Spanje zijn vorig jaar namelijk 66.142 nieuwe auto's van Seat op kenteken gezet. Daarmee doet Seat het er bij lange na niet zo goed als Toyota dat met ruim 96.000 geregistreerde nieuwe auto's de Spaanse automarkt domineerde. Toch staat Seat op een zeer respectabele vijfde plek, nipt achter Hyundai en iets boven Dacia.

Ook nog interesant: 27,7 procent van alle geregistreerde nieuwe auto's had in Spanje een benzinemotor terwijl 5,5 procent een dieselmotor had. Ruim twee derde van alle auto's valt in de categorie 'overig'. Die beslaat dus EV's, hybride modellen, plug-in hybride modellen, auto's op cng en ga zo maar door.

Populairste modellen - Spanje 2025

MerkModelAantalPositie in Nederland (2025)
1DaciaSandero38.54867
2RenaultClio27.10414
3MGZS23.731131
4SeatIbiza23.20152
5HyundaiTucson21.97460
6ToyotaCorolla20.83381
7SeatArona20.294168
8Peugeot200820.27234
9Peugeot20820.04317
10NissanQashqai19.55659

De Sandero is Europabreed de nummer één en is dat ook in Spanje. Opvallend is de hoge notering van de MG ZS. Die staat in Nederland op plek 131. De Seat Ibiza staat meer dan content op plek vier. In Nederland moet het Polo-neefje het met plek 52 doen. De verkoopprestatie van de Seat Arona is nog indrukwekkender. Die staat in Nederland op positie 168 en doet het nog minder goed dan auto's als de Volkswagen Multivan en Lexus LBX. In Spanje weet de Arona de Peugeot 2008 en 208 zelfs voor te blijven.

10 Bekijk reacties
Seat

PRIVATE LEASE Seat

INFO

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Seat Ibiza 1.0 EcoTSI Style Business Connect NL-auto | rijklaarprijs !!

Seat Ibiza 1.0 EcoTSI Style Business Connect NL-auto | rijklaarprijs !!

  • 2023
  • 49.884 km
€ 16.950
Seat Ibiza ST 1.2 TSI Chill Out | Navi |Cruisecontole

Seat Ibiza ST 1.2 TSI Chill Out | Navi |Cruisecontole

  • 2013
  • 165.301 km
€ 5.495
Seat Altea 1.2 TSI Eco.Bsn COPA

Seat Altea 1.2 TSI Eco.Bsn COPA

  • 2011
  • 114.849 km
€ 6.850

Lees ook

Nieuws
Rijdende kerstboom Seat Mii

Rick (26) maakte van zijn auto een rijdend lichtspektakel

Nieuws
Seat Marbella In het wild

Deze Seat Marbella kreeg recent een nieuwe eigenaar - In het wild

Nieuws
Seat Leon

Seat biedt voortaan tot acht jaar garantie op alle modellen

Seat Ibiza SC

Seat Ibiza SC 1.9 TDI – 2009 – 395.118 km - Klokje rond

Mijn eerste auto
Seat Leon 1.8 20VT voor Mijn Eerste Auto

Nick zat vroeger als kind in deze snelle Seat Leon van zijn pa, nu is het zijn trotse bezit

Lezersreacties (10)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.