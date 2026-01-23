De ene automarkt is de andere niet. In Spanje ziet de lijst met best verkochte modellen er bijvoorbeeld heel anders uit dan in Nederland. In de top 10 staan maar liefst twee modellen van Seat, terwijl je de eerste Seat in Nederland pas op plek 52 tegenkomt.

Seat zet in Nederland al jaren niet meer de aantallen weg die het eerder wist te verkopen. Vorig jaar zakte Seat met 5.148 registraties in de Nederlandse verkoopstatistieken nog eens twee plekken ten opzichte van 2024 en kwam daarmee uit op plek 21. Het van Seat losgeweekte Cupra - dat voornamelijk duurdere modellen verkoopt - stond met 5.373 geregistreerde exemplaren een plekje hoger. In thuisland Spanje weet de consument de weg naar de Seat-showroom wél te vinden.

Meest geregistreerde merken - Spanje 2025

Merk Aantal Positie in Nederland (2025) 1 Toyota 96.290 4 2 Renault 83.308 5 3 Volkswagen 76.545 2 4 Hyundai 68.568 8 5 Seat 66.142 21 6 Dacia 65.788 16 7 Kia 61.708 1 8 Peugeot 57.142 12 9 Mercedes-Benz 50.721 13 10 BMW 45.867 7

In Spanje zijn vorig jaar namelijk 66.142 nieuwe auto's van Seat op kenteken gezet. Daarmee doet Seat het er bij lange na niet zo goed als Toyota dat met ruim 96.000 geregistreerde nieuwe auto's de Spaanse automarkt domineerde. Toch staat Seat op een zeer respectabele vijfde plek, nipt achter Hyundai en iets boven Dacia.

Ook nog interesant: 27,7 procent van alle geregistreerde nieuwe auto's had in Spanje een benzinemotor terwijl 5,5 procent een dieselmotor had. Ruim twee derde van alle auto's valt in de categorie 'overig'. Die beslaat dus EV's, hybride modellen, plug-in hybride modellen, auto's op cng en ga zo maar door.

Populairste modellen - Spanje 2025

Merk Model Aantal Positie in Nederland (2025)

1 Dacia Sandero 38.548 67 2 Renault Clio 27.104 14 3 MG ZS 23.731 131 4 Seat Ibiza 23.201 52 5 Hyundai Tucson 21.974 60 6 Toyota Corolla 20.833 81 7 Seat Arona 20.294 168 8 Peugeot 2008 20.272 34 9 Peugeot 208 20.043 17 10 Nissan Qashqai 19.556 59

De Sandero is Europabreed de nummer één en is dat ook in Spanje. Opvallend is de hoge notering van de MG ZS. Die staat in Nederland op plek 131. De Seat Ibiza staat meer dan content op plek vier. In Nederland moet het Polo-neefje het met plek 52 doen. De verkoopprestatie van de Seat Arona is nog indrukwekkender. Die staat in Nederland op positie 168 en doet het nog minder goed dan auto's als de Volkswagen Multivan en Lexus LBX. In Spanje weet de Arona de Peugeot 2008 en 208 zelfs voor te blijven.