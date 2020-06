Terugblik: 'Hyundai test i40 Wagon'

In deze nieuwe onregelmatig terugkerende rubriek duiken we in het verleden. We gaan terug in de tijd en blikken terug op een nieuwsartikel dat exact tien jaar geleden op AutoWeek.nl verscheen. Met de kennis van nu, kijken naar het verleden. Heeft de trend zich doorgezet, is de auto in productie gegaan... Je leest het in de Terugblik!

Met de Sonata kon Hyundai nooit echt potten breken in het D-segment, maar toen in 2011 de i40 kwam, werd dat anders. Precies tien jaar geleden kenden we dit model echter nog helemaal niet. Een terugblik!

Op 12 juni 2010 weten we stiekem al heel veel van de komende reusachtige Hyundai te vertellen. Zo is allereerst de naam al bekend en is het al duidelijk dat Hyundai eerst met de Wagon naar Europa komt. Na de introductie van deze i40 Wagon in het eerste kwartaal van 2011 moet de sedan een paar maanden later volgen. Ook is al bekend geworden dat met i40 ook een nieuwe motor wordt gepresenteerd. Dat wordt dan de nieuwe viercilinder 2.4 met 201 pk.

Over het uiterlijk valt er aan het begin van de zomer in 2010 echter nog maar weinig te zeggen. Hyundai voorziet de riante stationwagon van een dik pak camouflage. Geen carrosseriedeel blijft gespaard voor de camouflagedrift van de fabrikant. Enkele maanden later, op 17 februari 2011, trekt Hyundai het doek van de i40. Het gewaagde en vooral moderne ontwerp in vergelijking met de Sonata weet veel mensen te enthousiasmeren. In Nederland lijkt het dan ook een schot in de roos te zijn. In de laatste maanden van 2011 worden nog 628 exemplaren verkocht, het jaar erna zelfs 2.396. Daarna neemt de populariteit echter ook snel af. In 2013 vinden nog wel dik 600 Nederlanders hun weg naar de showrooms, maar daarna zakt de verkoop helemaal in.

Een facelift in 2014 weet het tij niet te keren. Na een kleine opleving van de verkoop (2015: 348 stuks) gaat het al snel nog meer bergafwaarts. In 2018 trekt de Nederlandse importeur de stekker uit het model. In ons land is er nooit een directe opvolger gekomen. Mensen die een ruime Hyundai willen, worden vriendelijk doorverwezen naar een Tucson of Santa Fe.