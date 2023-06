Telo Truck: compacte praktische EV met 550 kilometer bereik

In de markt voor een elektrische pick-up, maar vind je auto's als de Ford F-150 Lightning en de nog te verschijnen Tesla Cybertruck simpelweg veel te groot? Dan is deze Telo Truck misschien een interessante nieuwkomer! Hij is namelijk net zo lang als een driedeurs Mini, maar is nagenoeg net zo praktisch als middelgrote pick-ups als de Rivian R1T.

Maak kennis met de Telo Truck, een elektrische pick-up die opvallend compact is. Hij meet slechts 3,86 meter in de lengte en is daarmee praktisch net zo lang als een driedeurs Mini Hatchback, maar heeft in tegenstelling tot die auto wel mooi vier portieren. Dat maakt de Telo Truck een bijzondere nieuwkomer, daar reeds bestaande pick-ups veelal een flinke maat groter zijn, denk aan auto's als de Ford F-150 Lightning (5,9 meter). Ondanks zijn compacte afmetingen is de Telo Truck als pick-up toch nog bijzonder praktisch. Z'n laadbak is met een diepte van 1,52 meter namelijk vergelijkbaar met die van een Toyota Hilux Dubbele Cabine.

De Telo Truck biedt in de basis plek aan tot vijf personen. Daar komt echter bij dat je in de laadbak een achterbank kunt bevestigen waar volgens Telo drie personen op kunnen zitten, wat de auto feitelijk omtovert tot een achtzitter. De laadbak is middels een opbouw ook nog eens volledig af te dekken. Prettig voor je passagiers achterin. Onder de achterruit die het passagierscompartiment van de laadbak scheidt kun je ook nog eens niet al te hoge objecten schuiven. Handig! Ook handig zijn de opbergvakken aan de buitenkant van de laadbak.

Komt de Telo Truck nog een beetje van zijn plek? Zeer zeker. De praktische EV heeft namelijk twee samen bepaald niet kinderachtige 500 pk sterke elektromotoren. Daarmee zoemt de 2.000 kilo wegende Telo Truck in 4 seconden naar een snelheid van 97 km/h (60 mph). Z'n topsnelheid ligt op de 200 km/h. Zeker niet mis voor een EV. Zijn gewicht van 2.000 kilo komt vooral door het accupakket. De Telo Truck heeft namelijk een flink 106 kWh groot pakket in zijn bodem, goed voor een bereik van ruim 560 kilometer.

De Telo Truck is in de Verenigde Staten al te reserveren. Daar moet de Amerikaanse consument per inch die de Telo Truck lang is één dollar voor neertellen. 152 stuks dus. De Telo Truck zelf moet $49.999 kosten, omgerekend €46.300.

