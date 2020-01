Tchau: Fiat Palio Weekend uit productie

Kennen we de Palio Weekend nog die Fiat in de jaren negentig op de Nederlandse markt introduceerde en die er in 2001 weer van af werd gehaald? Die station was nog altijd in Brazilië te koop, maar na 23 jaar valt ook daar het doek voor de praktische Italiaan met Zuid-Amerikaanse wortels.

Het is 1996 als Fiat in Brazilië de Palio presenteert, een relatief eenvoudige vijfdeurs hatchback die gebruikmaakte van een doorontwikkelde basis van de Uno. De hatchback kreeg in de vorm van de Siena een sedanbroertje (de in Turkije gebouwde variant heette overigens Albea) en modelnaam Strada werd geplakt op een van de Palio afgeleide compacte pick-up. De stationversie werd Palio Weekend gedoopt en het is die auto die in 1997 ook op de Nederlandse markt werd gebracht om er vervolgens in 2001 weer van te verdwijnen. De Palio Weekend bleef in Brazilië doodleuk 19 jaar langer op de verkooplijsten staan, maar ook aan de Zuid-Amerikaanse levensloop van de auto komt nu een eind. Fiat heeft in het Braziliaanse Betin de stekker uit de productie van de Palio Weekend getrokken. Fiat geeft aan dat er ook in Brazilië een toenemende vraag naar cross-overs en SUV's is en dat er derhalve geen plek meer is voor de Weekend. De Palio hatchback was al niet meer te koop, de Sienna en Strada bestaan nog wel.

De Palio Weekend, die gedurende zijn 23 jarige carrière viermaal werd gefacelift en in 2015 werd omgedoopt tot simpelweg 'Weekend'. In totaal heeft Fiat in alleen Brazilië al meer dan 530.000 exemplaren aan de man weten te brengen. Fiat heeft van de praktisch ingestelde stationwagen vanaf 1999 zelfs avontuurlijk aangeklede Adventure-versies geleverd, varianten die niet alleen voorzien werden van zaken als kunststof wielkastranden en stoerder ogende bumpers, maar die ook daadwerkelijk hoger op hun poten stonden. Leuk detail: Fiat heeft in 2008 ook een elektrische versie van de Palio Weekend gepresenteerd: de Elétrico. Het bleef echter bij een prototype dat over een 20 pk en 50 Nm sterke elektromotor beschikte en niet verder dan 120 kilometer elektrisch kon rijden.

In zijn eerste volle Nederlandse levensjaar, 1998, gingen 1.889 exemplaren over de toonbank. In 1999 zakten de verkopen al terug naar 1.246 en in 2000 vonden nog slechts 559 exemplaren een baasje. Over verkoopjaar 2001, met 75 overhandigde sleutelbosjes, spreekt de Nederlandse importeur waarschijnlijk liever niet meer. In totaal zijn in Nederland 3.780 Palios Weekend verkocht.