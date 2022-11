Tavares: 'EU lijkt gewone man uit de auto te willen duwen'

Auto's worden alsmaar duurder en het lijkt erop dat het in de toekomst niet veel beter wordt. Dat laatste is althans wel de overtuiging van Carlos Tavares (op de foto met microfoon in handen). De Stellantis-CEO steekt in gesprek met het AD zijn kritiek op de EU niet onder stoelen of banken. Volgens hem zorgen de eisen die de EU stelt voor een uiterst onwenselijke ontwikkeling. Dat nieuwe auto's steeds minder mogen uitstoten en per 2035 zelfs uitstootvrij moeten zijn, drijft volgens hem de kosten veel te snel op: "Die operatie kost extreem veel geld en dat gaat de klant absoluut voelen", aldus Tavares. "Het lijkt alsof de EU erop uit is om de gewone man of vrouw uit de auto te krijgen."

Tavares is er zelf uiteraard ook niet bij gebaat als steeds minder mensen een auto kunnen kopen. Niet gek dus dat hij zich hierover zorgen maakt. Volgens hem is het echter een groter verhaal dan alleen dat: "Het huidige beleid heeft volgens mij weinig met klimaatdoelen te maken, maar vooral met de wens van politici om onze manier van leven te veranderen." Tavares laat zich verleiden tot behoorlijk politiek geladen uitspraken en stelt: "Als kiezer zou ik me zorgen maken en aan mijn volksvertegenwoordigers vragen hoe belangrijk zij mijn persoonlijke bewegingsvrijheid vinden." De Portugees zegt zelfs dat 'als hij een autokoper was, hij nu in opstand zou komen'.

Behoorlijk stevige woorden dus van Tavares, die als oplossing vooral minder regeltjes wil zien en een meer geleidelijke transitie naar volledig elektrisch rijden. "De gemiddelde autokoper kán niet zonder slag of stoot overstappen op elektrisch, omdat de auto’s vaak nog te duur zijn en de infrastructuur tekortschiet. Er is voor ons nog een hoop werk te verzetten om de prijs van elektrische voertuigen op hetzelfde niveau te krijgen als die van auto’s met een verbrandingsmotor. Maar in Brussel lijkt men doof en blind voor die realiteit.’’

Het volledige interview van Carlos Tavares met het AD lees je hier.