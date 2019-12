Tata toont Nexon EV

Het is 2014 als Tata tijdens de Auto Expo in New Delhi een concept-car laat zien die uiteindelijk in 2016 in definitieve vorm werd gepresenteerd. Die op een haar na vier meter lange cross-over is momenteel alleen leverbaar met een 1,2-liter grote geblazen driecilinder benzinemotor die 111 pk levert en kent ook een dieselsmaak met een net zo krachtige 1,5-liter grote viercilinder dieselmotor. Tata roept al enige tijd dat het met een volledig elektrische versie van de Nexon komt en het is die auto die nu aan de Indiase consument is voorgesteld.

Het eerste dat opvalt aan het uiterlijk van de Nexon EV, is dat met name de voorkant afwijkt van die van de reeds bekende Nexon (foto 16 en 17). Dat komt uiteraard door typische EV-designelementen als een dichte grille, maar ook door de volledig nieuwe set koplampen én de nieuwe voorbumper. Ook achterop nemen we een nieuwe achterbumper waar en de achterlichtunits - en het deel ertussen - zijn anders ingedeeld. De Nexon EV - die volgend jaar op de Indiase markt komt - geeft dan ook een goed beeld van de facelift die Tata straks model doorvoert.

Interessanter is natuurlijk de aandrijflijn die zich onder de Electric Teal-kleurige koets schuilhoudt. De verder met blauwe accenten bedeelde Nexon EV heeft een 30,2 kWh groot accupakket in zijn bodem die energie levert aan een 130 pk en 245 Nm sterke elektromotor. Het elektrisch bereik moet iets boven de 300 kilometer liggen, maar Tata vermeldt niet of dit middels de NEDC-, de WLTP- of de Indiase Modified Indian Driving Cycle-modus (MIDC) is vastgesteld.

De Nexon EV is overigens niet de eerste elektrische auto van Tata. Het merk heeft immers al de Tigor EV op de menukaart staan, een elektrische versie van de kleine Tigor met een 16,2 kWh klein accupakket.