Tata Tiago.ev: elektrische auto voor 10.000 euro

Het Indiase Tata presenteert in zijn thuisland een nieuwe EV. De compacte Tata Tiago.ev is bijzonder betaalbaar en heeft ook nog best acceptabele prestaties.

De Tata Tiago – niet te verwarren met de Volkswagen Taigo – is in de basis helemaal niet nieuw. Het model bestaat al sinds 2016 en kreeg in 2020 een facelift, net als zijn sedan-broertje Tigor. Van die Tigor was er al een elektrische versie, hatchback Tiago krijgt dat nu. De Taigo.ev (die punt is onderdeel van de typeaanduiding) lijkt aan de buitenkant sterk op zin door een driecilinder aangedreven uitgangspunt. Wel zien we een dichtgemaakte grille, een opvallend motiefje in de onderste luchtinlaat en hier en daar wat blauwe kleuraccenten. De Tata Taigo is met 3,77 meter zo’n 7 cm langer dan de nieuwe Toyota Aygo X.

De elektrische Tiago is er met twee verschillende aandrijflijnen. De basisversie heeft een accupakket van 19,2 kWh en een vermogen van zo’n 61 pk (45 kW). Tegen meerprijs is er een uitvoering die 24 kWh aan stroom kan meezeulen. Het vermogen komt hier ook wat hoger uit, want net als de vierdeurs Tigor levert deze uitvoering 75 pk. Beide varianten kunnen gewoon aan de snellader met een CCS-aansluiting, en zouden daar op 50 kW pieken.

Interessant is de actieradius. Tata stelt dat de basisversie 250 km ver moet komen op een acculading, terwijl de duurdere variant het zelfs 315 km zou uithouden. Dat is echter gemeten volgens de Indiase MIDC-cyclus en met de genoemde longinhoud behoorlijk optimistisch. Ter vergelijking: de voordeligste elektrische auto op de Europese markt, de Dacia Spring, houdt het met 25 kWh in theorie 230 km vol. Reken voor de Tiago met 25 kWh dus op een vergelijkbaar bereik, of eigenlijk nog iets minder.

Ten opzichte van de Spring heeft de Tiago echter wel een één groot voordeel: zijn prijs. Waar een Spring in Europa zelfs in basisvorm nog bijna 21 mille moet kosten, staat de dappere Taigo in India al voor omgerekend 10.600 euro voor je klaar. De meest luxe versie met het grootste accupakket kost omgerekend nog steeds slechts 14.800 en lijkt daarmee een prima deal. De uitrusting is bovendien prima in orde: de Tiago heeft Android Auto en Apple Carplay, cruise control en wordt zelfs standaard voorzien van automatische climate control. Ook een app hoort erbij, zodat allerlei zaken via de smartphone in de gaten kunnen worden gehouden.

We zijn dan ook benieuwd naar je mening: zou deze Tata Tiago kans maken op de Europese markt? Kan dit de betaalbare EV zijn waar ook hier al zolang op wordt gewacht? Laat het weten!