Tata Curvv en Sierra EV: tweemaal veelbelovend

Met zijn eigen auto's heeft Tata in Europa geen geweldige reputatie opgebouwd. Het Tata van 2023 is echter een heel ander merk enkele decennia geleden. Deze twee nieuwe bijna productierijpe nieuwkomers van de Indiase fabrikant lijken in ieder geval veelbelovend.

In Nederland ken je Tata Motors indirect als moederbedrijf van Jaguar Land Rover, maar onder eigen merknaam verkoopt het elders ook auto's. Voorheen zelfs ook in Europa, maar een geweldige reputatie wisten die niet op te bouwen. Zo verkocht Tata in de jaren negentig zijn eerste SUV ook in Nederland: de Telco. Verder ken je Tata wellicht van de piepkleine Nano, een stadswagentje dat zelfs de goedkoopste auto ter wereld was. In India is Tata nooit gestopt met het bouwen van SUV's en hatchbacks en sedannetjes en tegenwoordig valt het merk niet te onderschatten. Het bouwt zelfs auto's op Land Rover-basis. Zo is het met onder meer de veiligheid van de auto's inmiddels dik in orde. Met cross-over Nexon - waar ook een elektrische versie van bestaat - heeft Tata namelijk doodleuk de eerste in India ontwikkelde en gebouwde auto in handen die 5 NCAP-sterren wist te scoren. Met twee bijna productierijpe studiemodellen laat Tata zien waar het de Indiase consument de komende jaren van kan laten proeven.

De twee nieuwe studiemodellen die tijdens de Auto Expo in India debuteren, zijn feitelijk productierijper ogende versies van eerder getoonde concept-cars. We beginnen met de Curvv Concept, een doorontwikkeling van de gelijknamige showauto die in 2022 werd gepresenteerd. Waar die oorspronkelijke Curvv een elektrische aandrijflijn had, heeft deze tweede variant gewoon een benzinemotor. Waarom er nu opeens een benzinemotor in ligt? Ongetwijfeld om de aandacht op het platform te bevestigen. De Curvv staat namelijk op een nieuw stukje techniek dat zowel geschikt is voor volledig elektrische auto's als modellen met verbrandingsmotoren.

Tata's tweede showdebutant is de Sierra EV. Ook dat is een aangepaste versie van een eerder getoonde concept-car. In 2020 liet Tata immers ook al een Sierra EV zien. De vernieuwde Tata EV Concept heeft een vernieuwd front en regulier openslaande portieren. De vorige versie had achter nog schuifdeuren. Een productieversie van de Sierra EV moet omstreeks 2025 in India op de markt komen. Opvallend is ook het interieur van de showauto. Daarin heeft Tata nemelijk plantjes en andere soorten flora verstopt. Er groeit onder meer een mosachtig goedje uit het dashboard.

Plannen om de Europese markt met zijn nieuwkomers te bestoken heeft Tata vooralsnog niet. Is dat jammer? Zie jij je wel in de productieversie van een van deze twee Tata's door het automobiele leven gaan?