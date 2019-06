Tata presenteert z'n eerste EV

In oktober presenteerde Tata een 'geheel nieuwe Tigor', een auto die absoluut niet zo nieuw was als het Indiase bedrijf wilde doen geloven. De oorspronkelijk in 2015 op de markt gebrachte Tigor werd slechts op detailniveau bijgewerkt. Groter Tigor-nieuws - alles is relatief - komt vandaag in de vorm van deze Tigor EV, de eerste elektrische auto van Tata.

De Tigor EV is een volledig elektrische versie van het net geen vier meter lange en 1,58 meter brede sedannetje. Het in India omgerekend € 12.700 kostende EV'tje heeft een 16,2 kWh groot accupakket aan boord waarmee de Tigor tot 142 kilometer kan afleggen. De auto wordt aangedreven door een 41 pk sterk elektromotortje, dat op de vooras is geschroefd. De bagageruimte is 330 liter groot, 90 liter minder dan de bagageruimte van de reguliere Tigor (420 liter). Thuis aan de stekker heeft de Tigor EV zes uur nodig om weer op adem te komen.