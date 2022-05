Tata Nexon EV Max: tot 437 kilometer actieradius

De Indiase fabrikant Tata heeft in de vorm van de Nexon EV een volledig elektrische variant van zijn Nexon op de menukaart staan. Die Nexon EV heeft een 129 pk en 245 Nm sterke elektromotor, een 30,2-kWh accupakket en op papier een actieradius van 312 kilometer. Tata heeft nu goed nieuws voor wie die reikwijdte te mager vindt. Het merk verrijkt het leveringsgamma van de Nexon EV namelijk met de Nexon EV Max, die op elk vlak meer biedt.

De Tata Nexon EV Max is met 143 pk en 250 Nm net even krachtiger dan de reguliere Nexon EV en dus is het niet verwonderlijk dat hij de 0-100-sprint iets sneller aflegt. In 'minder dan' 9 tellen zoemt de Nexon EV Max naar de 100 km/h, de reguliere Nexon EV heeft een kleine seconde langer nodig. Interessanter is het accupakket van de Nexon EV Max, dat is met een capaciteit van 40,5 kWh namelijk ruim 30 procent groter dan dat van de reeds bestaande versie. De Nexon EV Max perst daar een actieradius van maximaal 437 kilometer uit, al is deze vastgesteld via de ARAI-cyclus en niet volgens de in Europa gebruikelijke WLTP-methode.

De Nexon is voor Tata een bijzonder model. De om fiscale redenen net geen 4 meter lange cross-over was namelijk de eerste auto van een Indiase fabrikant die na veiligheidstesten van NCAP met vijf sterren huiswaarts keerde. De Tata Nexon EV Max heeft in India een vanafprijs van omgerekend €21.800, voor de conventionele Nexon EV ben je er omgerekend minimaal €18.400 kwijt.

Tata heeft geen plannen om zijn elektrische cross-over naar Europa te halen en daar verandert met de komst van de Nexon EV Max niets aan. Is dat jammer? We zijn benieuwd of jullie voor de Tata Nexon EV (Max) op de Nederlandse markt enig verkooppotentieel zien.